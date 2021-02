Chaque 14 février, c’est la fête des amoureux appelé la Saint Valentin de s’échanger des cadeaux et autres attentions symbolisant leur attachement réciproque. Mais depuis un certain, ici à Bamako cette date est entrée de force dans l’agenda des Maliens. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux, et d’autres attentions comme preuve d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Contrairement au Mali, au lieu que nos amoureux maliens prennent d’assaut les supermarchés, les marchés classiques, les parfumeries, les boutiques de roses qui célèbrent la Saint Valentin, la femme malienne préfère que son prince charmant lui offre beaucoup de billets de CFA en lieu et place d’un bouquet de fleur.

Selon la femme malienne on ne mange pas fleur plutôt on mange F.CFA. Paradoxalement, le Saint valentin à la malienne c’est l’homme qui offre à la femme non pas les deux. Sinon elle te quitte pour un autre ‘’kamaleba’’

Au Mali Saint valentin on ne mange pas ‘’ I LOVE YOU ‘’ mais on mange dans LOVEDOUMAN à condition il faut banqueter fort. Et le Saint valentin se termine au Chinois Bar avant que l’Homme paie la tresse, l’habillement de sa dulcinée.

Pourtant le vrai cadeau de Saint valentin c’est de continuer à montrer à la personne combien on l’aime, combien elle est chère pour toi, car le matériel finit par se briser ou se détériorer mais l’affection est indéterminée. Elle ne finit jamais. Les cadeaux sont juste symboliques, sinon l’amour ça se prouve tous les jours.

