Semaine de la sécurité routière : La directrice de l’ANASER invite les étudiants de Kabala à la prudence.

La directrice générale de l’ANASER était le 17 novembre 2020 face aux étudiants de la faculté des Lettres, des langues et des Sciences humaines de l’Université de Kabala. Une visite de madame la directrice qui s’inscrit dans l’agenda de la semaine nationale de la sécurité routière.

Se saisissant de l’occasion Mme Doumbia Diadjié Sacko , a sensibilisé les étudiants sur le danger des routes, et la nécessité du port du casque de protection.

A l’Université de Kabala, 20 000 étudiants, et le nombre élevé de cas d’accidents survenus sur l’axe menant à l’Université.

D’où la pertinence d’intensifier la sensibilisation chez les étudiants dont le principal mode de transport pour le campus reste les motos, et la majeur partie de ces conducteurs ne portent pas de casque.

La présence de la directrice a donc été l’occasion de rappeler aux jeunes les dangers liés à la méconnaissance du code de la route, et de conduire sans casque de protection.

Elle est appuyée dans ses propos par le recteur de l’Université Idrissa Soiba Traoré. Le tout consolidé par des conférences animées par des experts de la santé enrichie cette journée par la sensibilisation des étudiants pour le port du casque et les risques et dangers de la situation.

Pour terminer en beauté, Mme Diadjé Sacko a procédé à la remise de 50 casques aux étudiants.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :