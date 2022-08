La cantatrice Djénéba Seck vient d’apporter son soutien aux veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d’honneur. En effet, leur a remis une importante quantité de vivres à travers la Direction du Service Social des Armées (DSSA). Le don est composé de 120 sacs de 50kg de riz et de 120 bidons d’huiles de 5 litres. A cela s’ajoutent 60 cartons de savons offerts par le Directeur du Service Social des armées. La cérémonie de remise a eu lieu le 23 août 2022, dans l’enceinte de la DSSA en présence du Directeur du Service social des Armées, le Colonel-major Bréhima Samaké, et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Cette donation est le fruit d’une promesse faite par l’artiste le 2 juillet dernier lors de la célébration de ses 30 ans de carrière musicale. A cette occasion, elle s’était engagée à verser 60 % de ses bénéfices au Service social des Armées pour soutenir les veuves des militaires décédés sur le théâtre des opérations. Ce geste salutaire, social et humanitaire est un message fort de l’artiste à d’autres bonnes volontés pour un regard de bienfaisance envers les veuves et orphelins du pays.

Le Directeur du Service Social des Armées, Colonel-major Bréhima Samaké, a réitéré sa gratitude à la donatrice et s’est engagé à œuvrer pour un meilleur futur pour notre pays dans le cadre d’un partenariat fécond de fidélité et d’accompagnement. Il aussi donné l’assurance que ce don sera utilisé à bon escient pour apaiser les souffrances de certaines familles de nos compagnons d’armes.

Quant à la généreuse et talentueuse donatrice, Mme Kouyaté Djénéba Seck, elle a affirmé que c’est un honneur et un privilège d’apporter assistance aux veuves et orphelins des soldats morts pour la défense de notre patrie. Elle a réaffirmé sa disponibilité pour participer à toute activité de soutien, de près ou de loin, aux FAMa. Des prestations de la donatrice et d’autres artistes invités ont rehaussé l’éclat de l’événement.

