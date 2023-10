Sikasso et Koutiala, ces régions vedettes de la 4e semaine du mois de la solidarité dédiée à la jeunesse et à l’entreprenariat : Dans la solidarité chacun compte.

Le Gouverneur de la région de Sikasso, Marie Claire DEMBELE et celui de Koutiala, le Général Abdoulaye CISSE, ont respectivement accueilli le Chef de département de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo TOURE et sa délégation dans une ambiance très conviviale.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre de la célébration dans ces régions du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’Exclusion, dédiée à l’emploi, la Jeunesse et l’entreprenariat pour sa 4e semaine. Dans ces localités, le ministre de la Santé a offert 300 sacs de mil de 50 kg, 300 bidons d’huiles de 5 litres et 300 cartons de pâtes alimentaires repartis entre les personnes démunies des cercles des deux régions. Elle a souligné que ce don s’inscrit dans l’esprit de la continuité en vue de matérialiser la solidarité à travers le pays. Une ambulance médicalisée a ensuite été offerte à la direction régionale de la Santé de Sikasso. Une visite a été rendue chez les Jamana Tigui TRAORE de Sikasso et OUATTARA de Koutiala où des condoléances ont été présentées suite au décès du Jaman Tigui, décédé, il y a quelques semaines. Les personnes les plus âgées ont aussi reçu la visite de l’hôte du jour avec des présents comme piur leur magnifier le respect des cheveux blancs est une des valeurs sûre de notre société.

Puis à la réunion des cadres des services déconcentrés de la région de Sikasso et Koutiala m, les directeurs régionaux ont énuméré les difficultés notamment qui sont entre autres: insuffisance de la subvention de l’Etat, la vétusté des moyens logistiques et des équipements de laboratoire, la non prise en compte des primes pour les nouvelles régions, l’absence de véhicule de liaison pour les nouvelles régions, la fraude à l’AMO, les difficultés à recouvrer les cotisations de INPS et la nécessité d’agrandir les infirmeries de la garnison et de la protection civile.

La CMSS pour sa part, n’a pas souligné de problèmes majeurs : Elle n’a pas à ce jour de factures AMO non échues. Pour fluidifier le travail, un système de notification des prestataires a été mise en place. Ce système consiste à informer par mail les prestataires du dépôt des ordres de virement dans les banques une fois effectué. Aussi, les pensions sont relativement payées à temps même si c’est à deux jours de retard du paiement de Bamako. Montrant toute sa satisfaction, le Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE, s’est dit globalement satisfait des actions menées durant cettz 28e édition. Il indiquera que la solidarité est un puissant levier d’entraide, déterminant de cohésion sociale. L’un des socles de la CMSS, c’est la solidarité du fait qu’elle travaille avec et pour les personnes du 3e âge.

Pour sa part, le Ministre s’est félicité de l’intervention des uns et des autres. Au cours de cette mission, elle a entendu et compris beaucoup de préoccupations qu’elle juge légitime. C’est l’occasion pour elle de saluer la volonté et la détermination des travailleurs. Elle a demandé l’engagement de l’ensemble des travailleurs pour faire de la réforme du système de santé un succès au Mali globalement et particulièrement dans les régions concernées. Ainsi, elle invitera les directeurs généraux et nationaux à gérer les structures comme leurs propres familles.

Fatoumata Mah Thiam KONE et Aminata SOW, CCOM-RP/CMSS : envoyées spéciales.

