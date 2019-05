Fidèle à la tradition à chaque mois béni de ramadan, la fondation orange Mali a encore fait parler son cœur en manifestant sa solidarité alimentaire à envers 12 centres d’accueils d’enfants en situation difficile, 20 associations caritatives et SAMU social Mali.

Ce sont près de 6000 personnes bénéficieront de ces denrées alimentaires, selon la directrice de la fondation orange Mali Mme Coulibaly Awa Diallo. Les dons sont constitués de vivres (riz, sucre, petit mil, huile, lait en poudre farines pour enfants, haricots, pates alimentaires etc. ). Ils ont été réceptionnés par les responsables du centre Kanuya, les Pouponnières I et II, Falatow Jigiya So, l’orphelinat Capema (Sikasso), le Samusocial…

Lors de cette remise, un ticket de carburant d’une valeur de 4 millions de FCFA a également été remis à la direction de la Protection civile. A cela s’ajoute à la distribution de vivres et de kits de dignité aux femmes victimes de fistule obstétricale, qui seront prises en charge par le centre OASIS du Point G. le montant des dons en vives et des tickets de carburants et d’autres donations diverses s’élève à 20 millions de FCFA entièrement financé la Fondation Orange Mali. Le mois béni de ramadan est une période privilégiée par cette entreprise citoyenne pour apporter son assistance à plusieurs structures prenant en charge des orphelins et démunis.

Selon Mme Coulibaly Awa Diallo, ces donations permettent aux structures bénéficiaires de surmonter les difficultés alimentaires auxquelles elles sont confrontées compte tenu de la conjoncture actuelle du pays et les charges qui pèsent sur les ménages lors du mois de ramadan.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb

Commentaires via Facebook :