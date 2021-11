La direction technique de Moov Africa Malitel à l’ACI-200 a abrité, ce vendredi 27 novembre, la cérémonie de remise des dons à plusieurs bénéficiaires et groupes de bénéficiaires. La cérémonie était présidée par Oumarou Diarra, ministre délégué, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés.

Des dons en vivre et en non vivres composés de : matériels médicaux et scolaires, moustiquaires, imprégnées, matelas, appareils auditifs, tricycles médicalisés et pour handicapés, 30 ordinateurs avec connexion haut débit des plateformes multifonctionnelles. Des dons d’une valeur de 110,7 millions FCFA qui prennent en compte la réalisation de forages, de mur de clôture d’une école, ou encore la construction des toilettes.

« Il s’agit d’appareils qui nous aideront dans la prise en charge des prématurés », s’est réjouie Sidibé Djita Bah, Chef de la pédiatrie du Centre de santé de référence de la Commune III du district de Bamako. Tout comme la pédiatre, une bénéficiaire de moto-tricycle, handicapée des deux pieds, a fait pleurer toute l’assistance. « Seul Dieu sait ce que vaut cette moto pour moi », a-t-il déclaré les larmes aux yeux.

Saluant les dons, le ministre Oumarou Diarra, a affirmé que la solidarité donne l’opportunité à tous de rendre à son prochain sa dignité. « La solidarité se cultive, s’entretient et se transmet des plus anciens aux plus jeunes », a indiqué le ministre Diarra saluant l’action de Moov Africa Malitel. Prenant la parole, Abdel Aziz Beddini, DG de Moov Africa Malitel, a rappelé que le but ultime de son entreprise est d’offrir un service de qualité et à moindre coût.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

