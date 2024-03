Sounkalo Solidarité : Le ministre Abdoul Kassim Fomba communie avec les jeunes de la Commune VI

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a rompu le jeûne de ce jeudi 14 mars 2024 du Ramadan avec les populations de la commune VI du district de Bamako. Occasion pour lui d’échanger avec les jeunes, et de les inviter à l’union et à la labeur.

Conformément à la vision véhiculée par l’opération Sounkalo Solidarité lancée par les autorités du pays dont l’une des manifestation consiste à la rupture collective du jeûne, le ministre en charge du portefeuille de la jeunesse, s’est rendu ce jour en commune 6 du district de Bamako, précisément sur le terrain ASCB à Magnambougou pour communier avec les femmes, les hommes et les jeunes de la localité.

Profitant de l’occasion, le ministre Fomba a eu à édifier le public sur les missions de son département ainsi que les réalisations en cours d’exécution.

Ses hôtes ont également profité du cadre pour lui signifier leurs préoccupations. Au terme des échanges, M. Fomba, a chaleureusement remercié le public pour ces moments de communion. Il n’a pas manqué de féliciter les jeunes pour leur engagement et détermination à soutenir les efforts du gouvernement de la Transition à aller vers le changement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

