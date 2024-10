Sur Proposition du ROTARY Mali : Université GEMINI décerne le Doctorat Honoris causa à Benoît Clément II

C’était en marge de la 102e édition de “Livres en Liberté”, un espace littéraire où l’écrivain haïtien Benoît Clément II a éloquemment animé une conférence, dont le thème est «De la passion de la lecture à l’amour de la patrie ». À l’issue de cette conférence, le Groupe Universitaire GEMINI Management International, sur proposition du ROTARY Mali, lui a décerné le grade de Docteur Honoris Causa. La remise de l’attestation a été solennellement faite par son président fondateur, Prof Ahmed TOURÉ DJABELESSION. Le récit de l’évènement !

On notait la présence de : Monsieur le PDG THEODORE DIOP ; la présidente du Rotary club Bamako Titibougou Asmaa Coulibaly ; le Past Assistant Gouverneur du District (PADG) Aboubacar Sidiki N’Diaye ; Messieurs les ADG ; Mohamed Sissako. Après les mots de bienvenue de la présidente du Rotary Club Bamako Titibougou, le Chant de l’Hymne du Rotary Club, le Conférencier et l’heureux promu au grade de Docteur Honoris Causa, Benoît Clément II a exposé sur son thème. A cet effet, il a non seulement procédé à une autobiographie mais aussi et surtout, l’écrivain et le Haut Fonctionnaire haïtien a fait découvrir au public rotarien ses nombreuses œuvres littéraires. Egalement, Benoît Clément II, a procédé à un peu de la littérature comparée. Et, il s’est fait le plaisir de faire un petit cours de critique littéraire sur certaines œuvres, notamment celles de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Bernard Belin Diadié.

Le désormais Docteur Honoris Causa de l’Université GEMINI International, est partisan de la doctrine de souveraineté prônée par les pays de l’AES (Burkina Faso-Mali-Niger). Il estime que c’est le même cas en Haïti. Benoît Clément II a beaucoup remercié les membres des Rotary Club de Bamako. Il a promis de faire un don pour les enfants par la remise de Kits scolaires. Au cours de son exposé, il avait déjà remis 100 dollars américains à la présidente du Rotary Club de Bamako Titibougou. Un geste qui a déclenché une avalanche d’autres donations.

Dans son allocution, professeur Ahmed Touré DJabelession, le Président-Fondateur du Groupe Universitaire Gemini Management international, a rappelé que son groupe est parti d’une seule Université en Décembre 2009 à Bamako. Mais, à ce jour, le Groupe Universitaire GEMINI Management International compte une dizaine de filiales qui sont : Mopti, Kita, Sikasso, Bougouni, Zégoua, Fana, Loulou-Kéniéba (zone minière), SYAMA-Fourou (zone minière), Bamako et à l’international, GEMINI Abidjan et GEMINI Congo Kinshasa. Prof Touré a informé que le Groupe a formé plusieurs centaines d’ingénieurs BAC+5, Master, plusieurs centaines d’ingénieurs BAC+3 dans les huit (8) filières avec la supervision du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Qui a octroyé à son université plus de quarante-deux (42) diplômes reconnus par l’Etat malien et ce, en raison de la performance pédagogique de ses enseignants.

Ahmed Touré DJabelession a vivement loué et salué les œuvres humanitaires de son partenaire, le ROTARY club Mali. Qui selon lui, « est une association philanthropique mondialement reconnu, celui qui nous invite aujourd’hui le Rotary Mali n’est pas en reste car très actif dans le pays pour ses aides aux réfugiés, aux victimes des inondations, au secours des personnes vulnérables. Le Rotary club œuvre depuis des années pour le bien-être de la communauté mondiale en général et de celle du Mali en particulier». Il a indiqué que son Groupe Université GEMINI MANAGEMENT INTERNATIONAL décerne son DOCTORAT HONORIS CAUSA aux personnes exceptionnelles pour leurs actions touchant le cœur de l’humanité. C’est pourquoi cette prestigieuse distinction honorifique a été décernée à M. BENOIT CLEMENT II sur proposition du ROTARY Mali. Il devient donc le premier récipiendaire du prestigieux DOCTORAT HONORIS CAUSA du Groupe Universitaire Gemini Management International.

En lui remettant sa haute distinction universitaire, Prof Touré a grandement vanté les mérites littéraires de Benoit Clément II, qui, d’après lui, est de la lignée littéraire d’Aimé Césaire qui a écrit le roi Christophe. Il dit voir en lui, un grand successeur des dignes fils de l’Afrique et de sa diaspora tels : Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, Seydou BADIAN, Bernard Belin Diadié (Climbié), Cheick Hamidou Kane (l’Aventure ambiguë…avec la Grande Royale des Diallobé…). Prof Touré explique que « Benoit Clément II appartient aussi à la lignée des grands philanthropes tels Raoul FOLERO……, c’est en rappel de ces éminentes personnalités et de son mérite propre qu’il obtient cette HAUTE DISTINCTION Universitaire ».

Prof Touré a vivement remercié son ami past Président KANLIN SOU FREUDY ancien professeur à GEMINI UNIVERSITE qui a permis de faciliter les relations avec le DISTRICT GOVERNOR ROTARY Mali. Il a aussi remercié le Comité Scientifique du Groupe Université Gemini Management International pour son travail qui a abouti à la nomination et à la réussite de cette cérémonie de remise du Doctorat Honoris Causa à M. BENOIT CLEMENT II. De même, il a remercié le Président de Rotary Mali, Monsieur SUNNY AKOUAFA pour les très nombreuses actions caritatives de son association si utiles au Mali, et surtout d’avoir honoré Monsieur BENOIT CLEMENT II.

En fin de cérémonie, le président du Rotary club Bamako, au nom de l’ensemble des clubs, a remis un diplôme de reconnaissance à M. Benoit Clément II, en reconnaissance de ses services exceptionnels rendus pour la réalisation des livres. De même, le Rotary club Bamako Hôtel Amitié lui a remis un diplôme de reconnaissance. Prof Touré Ahmed Djabélession a également nommé le désormais Dr honoris causa comme ambassadeur du Groupe Université GEMINI Management international de Haïti et des Caraïbes. Il lui a aussi remis quelques exemplaires du livre d’Economie Politique intitulé « Economie Politique, Economie Industrielle et Systèmes Productifs » que lui-même a écrit.

Gaoussou Madani Traoré

(En Encadré) A propos de BENOIT CLEMENT II

Né à Limbé en Haïti le 20 avril 1979, Benoît Clément II est écrivain et auteur de 102 éditions de livres. Il est fonctionnaire et bibliothécaire haïtien. Il affirme écrire ses livres pour dénoncer les maux dont souffre la société haïtienne. A cette fin, il a fait le choix du genre littéraire, “La poésie”. Lors de sa conférence, il a longuement parlé de la littérature contemporaine haïtienne. Il est convaincu que le plus beau voyage que l’homme puisse effectuer, c’est la lecture. Benoît Clément II se réclame d’être un patriote. Il trouve que l’heure est grave au Mali, Niger, Burkina mais aussi à Haïti, son propre pays, confronté au banditisme récurrent avec des bandes armées. Lesquelles plongent la première république noire indépendante du monde dans une totale insécurité.

Ça n’est tout car Clément II Benoît est : Coordonnateur de Plaisance Culture, Septembre 2015 ; Fondateur de l’Interact Club Soleil du Limbé ; Coordonnateur de vendredi culturel ; Fondateur de la bibliothèque Dany Laferrière de Petit-Trou de Nippes inaugurée le 26 janvier 2014

Instigateur de Tours en Liberté; Fondation du Rotary Club Lumière de Port-au-Prince (mars 2013) ; Fondateur de la bibliothèque Georges Castera du Limbé 8 juillet 2001 (première bibliothèque du Limbé) Etc

Par ailleurs Monsieur BENOIT CLEMENT a été décoré par YMCA d’Haïti, le 20 aout 2016. Il est décoré par la Jeune Chambre Internationale/Ouanaminthe, 14 aout 2016. Il a reçu les prix : Découverte Haïti, le 19 décembre 2015 et d’Excellence du GRAHIN 10 décembre 2015 Etc. Il a a également écrit :Koulè lapli (2015) ; Tach solèy (2011) ; Nanm vil okay (2004) ; Soleil de mes nuits (2000) ; Mélancolie (1998) ; Ton nid dans mon cœur (1996). Découverte Haïti, le 19 décembre 2015 et d’Excellence du GRAHIN 10 décembre 2015 Etc. Il a a également écrit :Koulè lapli (2015) ; Tach solèy (2011) ; Nanm vil okay (2004) ; Soleil de mes nuits (2000) ; Mélancolie (1998) ; Ton nid dans mon cœur (1996).

Commentaires via Facebook :