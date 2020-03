Le Syndicat autonome des administrateurs civils (SYNAC), le Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (SYLITMAT) et le Syndicat des travailleurs des collectivités territoriales (SYNTRACT) ont procédé, le mercredi 26 février, à la signature d’une Plateforme d’actions communes. C’était au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

La signature de cette plateforme d’actions communes entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de défense des intérêts moraux, matériels et professionnels des militants, voulue par les trois syndicats, dévoile Olivier Traoré, président du directoire et secrétaire général du Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (SYLITMAT).

« La signature de cette convention intervient dans un contexte marqué par le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par l’Etat à travers les différents procès-verbaux de conciliation », a-t-il précisé.

Il a indiqué que cette plateforme d’actions communes se veut un cadre fédérateur des capacités de mobilisation des militants sur toute l’étendue du territoire, en vue d’aboutir à la satisfaction de leurs doléances. L’objectif recherché, selon les signataires, est de s’unir et d’agir ensemble par tous les moyens en vue d’atteindre plus d’efficacité et plus de résultats.

Une union que prône Ousmane Christian Diarra, Secrétaire général du SYNAC (Syndicat autonome des administrateurs civils), qui estime qu’aucun syndicat seul ne peut faire face à l’Etat. « Pour les revendications, si vous partez seuls, vous serez écrasés par la puissance publique ». Il a indiqué que l’alliance des trois syndicats permettra de faire trembler n’importe quel gouvernement du Mali.

Initiateur de la coalition, le Syndicat des travailleurs des collectivités territoriales (SYNTRACT), à travers son secrétaire général, Seydou Ousmane Diallo, s’est beaucoup réjoui de la signature de cette convention valable jusqu’en 2023. Une convention renouvelable d’accord exprès et qui devrait mobiliser les militants des différents syndicats sur toute l’étendue du territoire national.

Il faut rappeler que cette plateforme d’actions communes, avant sa signature, a fait l’objet de discussions au niveau des comités exécutifs nationaux des trois syndicats, qui ont donné leur accord. La signature et le partage des documents entre les secrétaires généraux des syndicats ont mis fin à la cérémonie.

Abdrahamane SISSOKO

