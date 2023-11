Tombola Moov Money 2023 : 10 nouveaux heureux gagnants reçoivent leurs récompenses

Les rideaux sont tombés sur le second tirage de la Tombola de fin d’année 2023 de Moov Money hier vendredi 24 novembre à la Direction générale de la société de téléphonie mobile. Les dix nouveaux heureux ont reçu leur récompense des mains des responsables commerciaux et marketing de Moov Africa. Les dix gagnants ont été retenus grâce un tirage au sort. Quatre gagnants ont reçu chacun un Smartphone Galaxy de marque Samsung tandis que trois gagnants ont eu chacun une enveloppe de 200 000FCFA et les trois autres gagnants ont été récompensés chacun par un engin à deux roues de marque Jakarta.

A l’unanimité, les gagnants ont exprimé leur enthousiasme suite à la réception des cadeaux. « Je suis heureux d’avoir gagné. Quand ils m’ont appelé pour annoncer la nouvelle, je n’y croyais pas », a laissée entendre Egogo Fiati, un togolais résidant au Mali. Et Aboubacar Traoré, un autre gagnant, de poursuivre en encourageant les autres clients à participer à cette tombola qui peut permettre de gagner un Smartphone Galaxy de marque Samsung, de l’argent, une moto voire une RAV4X4.

Ces lauréats ont été retenus dans cette tombola de fin d’année 2023 de Moov Money suite aux paiements marchands qu’ils ont quotidiennement fait avec Moov money. Pour participer à cette tombola de fin d’année 2023, il suffit de faire un paiement marchand à partir de 2000 FCFA via les trois outils qu’on retrouve sur l’application MyMoov : paiement Sani, paiement facture et paiement Bank To Wallet.

Au terme de la remise des prix, plusieurs responsables de Moov Africa ont pris la parole en remerciant les clients pour la confiance placée à Moov Money et en exhortant les clients à multiplier les opérations marchants sur Moov Money pour espérer plusieurs lots de récompense. La tombolo se poursuit jusqu’au 17 décembre 2023.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :