Le jeudi 1er décembre à Sébénikoro, dans la cour du Foyer des Jeunes, le Réseau des Groupes de Défenses des Droits des Femmes du district de Bamako (RGDF-DB) a lancé la caravane de sensibilisation sur les valeurs et les droits des femmes. Cette caravane sera centrée sur l’axe Bamako- Kourémalé du 1er au 6 décembre 2022.

Les notables du quartier et la sortie massive des femmes de Sébénikoro ont comblé Mme Diop Djénéba Traoré, présidente du RGDF-DB. La cérémonie portait sur les difficultés auxquelles les femmes font face. Les violences physiques et verbales sont le quotidien de certaines femmes, empêchant leur épanouissement et leur bien-être. La caravane va porter sur les violences basées sur le genre.

Siby, Naréna, Kourémalé recevront la visite de la caravane durant ces 6 jours. Mme Diop dit être engagée à 100 % pour la cause des femmes et des filles. « J’ai le bras tendu à toutes les femmes pour leur apporter mon aide sur tous les plans : juridique, religieux et humanitaire pour que la paix soit dans toutes les familles », dit-elle. Elle encourage la population surtout les femmes à continuer la lutte jusqu’à ce qu’elles soient heureuses dans la société. Mme Diop exhorte les filles à étudier afin d’être autonomes et faire valoir les valeurs et les titres de la femme. Car une femme instruite équivaut à toute une famille instruite pour ne pas dire un quartier, ou une société. Elle demande aux populations de sortir massivement pour une bonne sensibilisation afin d’avoir une coexistence pacifique avec nos conjoints.

La cérémonie a été conclue par des jeux et théâtres tous basés sur le travail d’équipe car l’homme et la femme sont complémentaires.

Aboubacar Sidiki Diarra

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :