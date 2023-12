VBG : AJCAD sensibilise à Cinzana

En marge de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, l’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (AJCAD), dans le cadre de son projet “She Leads”, a tenu un dialogue communautaire à Cinzana, le 8 décembre à la Maison des jeunes de ladite Commune.

Le projet “She Leads” veut accroître l’influence durable des filles et des jeunes femmes sur la prise de décisions et la transformation des normes de genre dans la société et dans les institutions formelles et informelles. Il vise le respect des droits universels tout en conjuguant les valeurs liées à une société tolérante, ouverte sur le monde et désireuse de faire évoluer favorablement les traditions et les mentalités vers plus de justice, d’équité et d’égalité.

AJCAD a rassemblé les autorités communales, les légitimités religieuses et traditionnelles, associations féminines et leaders communautaire pour échanger sur le “Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale”.

Les échanges se sont déroulés sous forme de panels à l’issue desquels, Mme Aminata Bagayogo conseillère communale et présidente de la Cafo de Cinzana, a demandé aux femmes de s’organiser afin de se rencontrer périodiquement. “Il est important que les femmes s’écoutent et s’entraident afin de soutenir les belles initiatives allant dans le sens de leur épanouissement”, a-t-elle soutenu.

Pour sa part, Mme Tall Kadidia Karim Diarra, paneliste, membre du réseau “She Leads” et présidente du Réseau national des jeunes filles et femmes rurales du Mali, a estimé que c’est en croyant en soi que les femmes parviendront à assumer leur rôle et responsabilité dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale.

Abdoul Coulibaly a évoqué de la loi sur la parité avant d’inviter les femmes à s’impliquer dans la vie politique et à barrer la route à la corruption pendant la période électorale.

Le choix de Cinzana pour abriter cette activité n’est pas fortuit pour AJCAD puisque c’est une des zones d’intervention du projet. “Malgré la réalisation de plusieurs activités à Cinzana, nous avons jugé nécessaire de venir échanger avec les femmes rurales”, a dit Amadou Diop, coordonnateur du bureau de l’AJCAD-Ségou.

“She Leads” est mis en œuvre dans la région de Ségou dans cinq communes : Ségou, Sébougou, Sakoïba, Pelengana et Cinzana.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

