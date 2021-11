Vestibules de Veille des Femmes et des Filles : Le siège national logé désormais à l’AMP-JF, Sotuba ACI

Le secrétaire général du Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Siaka Magassa, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) pour le Mali et Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), El-Ghassim WANE, de la présidente Mme Souadou Diabaté, de l’Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme (AMP JF) et initiatrice du projet, a procédé, le jeudi 28 octobre 2021, à Sotuba ACI , au lancement des activités du District de Bamako du projet de Vestibule de Veille des Femmes et des Filles (VVFF). Ce projet est créé avec le partenariat de la MINUSMA et d’autres partenaires.

Le projet de Vestibule de Veille des Femmes et des Filles (VVFF), est initié par l’Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme (AMP JF) et ses partenaires. Tout nouveau projet de l’AMP-JF, l’objectif de VVFF est de veiller au strict respect de la loi 052 lors des différents processus politiques électoraux prévus pendant la transition, voire obtenir des potentielles candidates. Mme Souadou Diabaté, présidente de l’AMP-JF, a fait savoir que ce projet a vocation d’amener les femmes, de les galvaniser à être candidates; celles qui sont candidates à les supporter ; et celles qui n’ont pas envie de le faire même, de les amener à être candidates. Il s’agit d’amener les femmes sur l’échiquier électoral, les aider à atteindre leurs objectifs ; de renforcer leurs capacités et même d’éveiller leurs consciences. Bref, l’objectif est de veiller à la stricte application de la loi 2015-052 lors des différents processus politiques et électoraux prévus pendant la transition ; de renforcer les capacités des femmes sur les thématiques clés de la transition et des élections; d’accorder un appui ciblé aux femmes candidates et potentielles candidates aux différentes élections ; de mettre en œuvre un programme inclusif d’éducation civique et de sensibilisation en vue de favoriser l’accès équitable et la participation des femmes aux différents processus politiques et électoraux prévus pendant la transition.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) pour le Mali et Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), El-Ghassim Wane, a fait savoir que depuis l’application de la loi 052 de 2015, se cachent de nombreuses actions politiques et de paix de toutes les femmes maliennes. « Nous sommes fiers de votre action. Je voudrais insister sur le fait que la MINUSMA, en coordination avec des partenaires nationaux et internationaux, continuera d’accompagner les femmes du Mali en vue de l’exercice de droit civique, de leur participation effective à la vie politique, de leur implication dans le processus de paix », a-t-il dit.

En effet, ce projet VVFF mettra à disposition des volontaires qui sensibilisent et orientent les femmes sur tout ce qui est question de leurs droits comme la loi n°52 ou droit international, sur tout ce qui est également genre ou élection durant toute la durée de son exécution.

Le secrétaire général du ministre de la PFEF, Siaka Magassa, a assuré que le projet aura tout le soutien de son département pour mener à bien sa mission. « La participation politique des femmes est plus que jamais une priorité pour le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille qui continue de mobiliser les ressources à travers le troisième plan d’actions national de la résolution 1325. Je réaffirme la disponibilité et l’engagement de mon département à œuvrer aux côtés des acteurs de la société civile et des partenaires internationaux pour la réalisation d’actions efficaces et concertées en vue de promouvoir la participation accrue des femmes aux processus électoraux », a-t-il précisé.

Les volontaires auront des activités à mener comme intensifier la sensibilisation dans le but d’accroître l’engagement politique des femmes et de lever les réticences des acteurs politiques et de la population en général, par le biais d’actions de renforcement de l’éducation civique, l’organisation de forums d’échanges et de discussions en milieu rural et périurbain, la sensibilisation aux droits et à l’équité de genre ; participer au suivi du processus électoral sur le terrain ; constater la prise en compte de la loi 052/2015 dans la composition des agents électoraux ; organiser des sessions de formation pour les animateurs/trices du VVFF ; participer au suivi des opération le jour du scrutin.

Pour cette phase, le projet VVFF concerne les régions de Tombouctou, Gao, Taoudéni, Kidal, Ménaka, Mopti, plus le District de Bamako.

Hadama B. FOFANA

