Il s’agira pour le Premier ministre de donner des explications sur la mise en œuvre de son PAG (Plan d’Action du Gouvernement).

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel K Maïga sera face aux membres du Conseil National de Transition (CNT) le jeudi 21 Avril prochain pour répondre à certaines questions d’actualité sur la vie de la nation.

Cette interpellation du Chef du Gouvernement par le CNT est une exigence des missions l’organe parlementaire de la transition. Cela rentre dans le cadre de ses missions de contrôle de l’action gouvernementale d’autant plus que les Maliens attendent beaucoup des autorités dans la gouvernance de notre pays.

On se rappelle que le 4 avril passé, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), lors de l’ouverture solennelle de la session ordinaire d’avril 2022 du Conseil national de Transition (CNT), le président de l’institution, Colonel Malick Diaw, avait sonné l’alarme en avertissant le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga présent, sur son possible passage devant le CNT. «Diverses activités de contrôle de l’action gouvernementale, des visites de terrain des Commissions générales ainsi que des séances de renforcement des capacités seront au menu de nos travaux. Sur la base des acquis cumulés lors des sessions antérieures, je demeure confiant quant à l’engagement patriotique de l’ensemble des membres du CNT et de l’Administration à faire également de cette session d’avril une session de confirmation du rôle central du CNT dans le processus de transition. Sur ce point précis, je voudrais m’adresser solennellement au Premier Ministre pour lui dire qu’indépendamment des évaluations périodiques faites du PAG (Plan d’Action du Gouvernement), les Maliens veulent savoir exactement l’état d’avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé. Cela est d’autant plus important que c’est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l’ordre constitutionnel », déclarait le président du CNT, Malick Diaw. Selon lui, les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage du processus de refondation au Mali. « Sur cette question, Monsieur le Premier Ministre, vous serez certainement invité à passer devant le CNT, conformément à sa mission de contrôle de l’action gouvernementale, pour des échanges plus approfondis dans un bref délai », a précisé Malick Diaw.

Si certains détracteurs du PM Choguel pensent que le CNT va déposer celui-ci, il n’en est rien du côté de ses partisans qui estiment que le passage du PM devant les mêmes du CNT est un jeu démocratique.

En tout état de cause, le déroulement des débats va guider les maliens le jeudi prochain. Tous les regards sont désormais tournés vers 21 avril prochain. En attendant, le PM, Dr Choguel prépare activement cette interpellation avec les membres de son Gouvernement.

Seydou Diamoutené

