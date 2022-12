Les visites de terrain du Directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale continuent. Après Koulikoro le 21 décembre 2022, c’était le tour de Ségou d’accueillir M. Ousmane Karim Coulibaly et sa délégation le lendemain. L’objectif étant de s’enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs afin d’y apporter des solutions et réitérer l’appel à l’endroit des travailleurs de l’INPS à continuer à pleinement s’investir pour la satisfaction des assurés sociaux et la bonne santé de l’Institut.

À Ségou, le Directeur général de l’Inps a rendu une visite de courtoisie au gouvernorat et à la mairie où il a été respectivement accueilli par le Directeur de cabinet du Gouverneur, M. Affel Yattara et M. Nouhoum Diarra, maire de la Commune urbaine de Ségou. Au Gouvernorat, comme à la mairie, le DG de l’Inps a tenu des mots de remerciement et de reconnaissance en réponse aux bons rapports entre ses structures et la Direction régionale de l’Inps.

Avec le Directeur régional de l’Inps de Ségou, Salif Coulibaly, le DG a visité les nouveaux sites de l’Inps qui rentrent dans le cadre des investissements. Il a aussi pu voir les appareils de dernière génération du Centre de l’Inps, sous la conduite du Dr. Mamadou Fassili Diakité.

Le Directeur régional de l’Inps de Ségou, Salif Coulibaly, a expliqué que les activités économiques de la région de Ségou sont particulièrement assises sur l’agro-business, l’élevage et la pêche. Il a ajouté que cette économie est très informelle et la production industrielle est générée en grande partie par Sukala-sa, N’Sukala-sa, Moulin moderne du Mali et COMATEX actuellement en cessation d’activités depuis août 2020.

Le Directeur régional d’indiquer qu’en plus du CMIE et la direction administrative et technique, la Dr-Ségou a sept agences secondaires dont SAN-Macina-Niono qui sont logées dans des propriétés de l’Inps et Bla-Tominian-Baroueli-Markala sont logées dans des propriétés d’autrui.

Après s’être réjoui de la visite du Directeur de l’Inps à Ségou, le porte-parole du personnel, Alassane Touré, a égrainé un chapelet de doléances au nombre desquelles l’équipement de la salle de réunion, le renforcement des capacités du personnel.

Le Directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale, M. Ousmane Karim Coulibaly, de relever que Ségou compte beaucoup dans la sphère de l’Institut. Avant de renchérir que : « Nous sommes au service des assurés sociaux. À ce propos, comme au niveau de la Direction générale et les agences à Bamako, nous nous devons de venir en région, voir le personnel pour prodiguer des conseils aux fins d’être au même niveau d’informations et faire des recommandations et même donner des instructions, quand cela s’impose. C’est l’occasion de recenser les doléances. L’objectif de cette mission c’est aussi et surtout de partager la même vision de la gestion ».

SERCom/INPS

