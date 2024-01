Vœux de 2024 : Aliou Boubacar Diallo s’exprime

Très attendu par ses concitoyens à l’orée de la nouvelle année, l’ancien député élu à Kayes n’a pas dérogé à la tradition. Il a pensé au peuple malien après le 31 décembre 2023.

À la différence des années précédentes, le célèbre président d’honneur de l’ADP-Malika, Aliou Boubacar Diallo, ne s’est pas exprimé sur les écrans. Pour son clin d’œil d’usage au peuple, il s’est suffi d’une publication sur sa page officielle où son intérêt a porté sur trois (3) domaines essentiels, à savoir : la santé, la paix et la prospérité. Le faiseur de roi à la présidentielle de 2018 a choisi en définitive de faire l’économie d’un discours élaboré auquel il avait habitué les concitoyens pendant deux (2) années successives à coups de développements détaillés sur les enjeux de l’heure. Recoupements faits auprès de proches, il nous revient que le prétendant putatif à la magistrature suprême a opté pour l’apaisement et la posture qui consiste à éviter les rhétoriques susceptibles de prêter à interprétations et extrapolations. Il se met ainsi en phase avec la vocation de sa famille politique et sa dédicace à la paix tout en respectant la tradition de ne pas rester muet durant les événements marquants et les instants de communion. C’était le cas, par exemple, durant toute l’année écoulée avec des apparitions successives le 20 janvier, le 8 mars, à l’occasion de Pâques et de Noel, de la fête d’Achoura ou encore de la Panafricaine des Femmes et de la fête nationale du 22 septembre.

Récemment encore, la figure emblématique de la scène politique malienne s’illustrait dans la foulée de la crise énergétique et des délestages incessants face auxquels l’homme fort du parti ADP-MALIBA estime avoir des solutions s’il était sollicité par le pouvoir.

Il faut aussi noter par ailleurs que sa famille politique fut la première formation politique à avoir donné des consignes de vote à ses militants dans le sens d’un OUI massif au référendum. Pour ce faire, à travers tout le Mali, les cadres et responsables de l’ADP-Maliba ont sillonné le contrées et mobilisé les populations en ferveur de la nouvelle loi fondamentale et du passage à la 4eme République.

La reprise de Kidal fut une immense fierté pour l’opérateur économique qui a salue la montée en puissance des FAMa qu’il soutient via sa fondation.

Loin de la mère patrie, ses occupations et sa mobilité à travers la planète ne l’empêchent pas de s’intéresser au bercail et à la vie de nation. Celui qui avait décroché la 3ème place dans la bataille de «Koulouba 2018» parcourt en effet le monde d’un bout à l’autre pour promouvoir les vertus de l’hydrogène naturelle où son expertise fait tâche d’huile avec le groupe HYDROMA.

I KEÏTA

