Le Directeur Régional de WaterAid pour l’Afrique de l’Ouest, le ghanéen Abdoul Nashirou Mohamed, était au Mali du 25 au 28 Juillet dernier. Une visite avec un déplacement à l’intérieur du pays et un dîner d’échange, le jeudi 27 juillet, avec les partenaires de WaterAid. En présence du Secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau.

«La visite au Mali m’a donné l’opportunité de voir les vraies difficultés sur le terrain», a affirmé Abdoul Nashirou Mohamed, en marge du dîner à l’ex hôtel Sheraton. «J’ai été dans le cercle de Bla ( région de Ségou). J’ai pu voir les besoins d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène», a ajouté le Directeur régional de WaterAid pour l’Afrique de l’Ouest. A ses dires, le gouvernement fait beaucoup dans le secteur du WASH, mais là où il n’arrive pas, les organisations comme WaterAid interviennent.

Au CSCom central de Bla, le mercredi 26 juillet, le directeur régional a procédé au lancement opérationnel de la Stratégie 2023 – 2028. Après ce lancement avec les acteurs de terrain, le directeur est allé à la rencontre des groupements de femmes rurales à Diédala dans la commune de Bla. Il s’agit d’un groupement de femmes bénévoles pour nettoyer le centre de santé du village.

Au nom du ministre de l’Energie et de l’Eau, le secrétaire général Djoouro Bocoum a salué les « actions inestimables » de WaterAid au Mali. Il s’agit, a-t-il cité: de l’appui institutionnel, du faire-faire avec les organisations locales notamment Alphalog (Association Libre pour la Promotion de l’Habitat et du Logement). WaterAid renforce aussi les capacités de la société civile et des parlementaires sur la thématique WASH. Selon le secrétaire général, ces appuis sont d’autant importants que le besoin est réel. A ses dires, sept millions de Maliens n’ont pas accès à l’eau potable, et le double en ce qui concerne l’assainissement.

Au cours du dîner d’échange, des partenaires ont pris la parole pour témoigner des actions de WaterAid. La présidente de l’Association Malienne pour la Sauvegarde du Bien-Être de la Famille ( AMASBIF), Mme Barry Aminata Touré, a salué les actions en faveur de l’hygiène menstruelle. Avec la construction des toilettes pour filles équipées de kits d’hygiène menstruelle, la scolarisation de plusieurs écolières a été sauvée.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :