Ayant en commun la défense de la Patrie, la lionne indomptable de Paris et le charismatique chef de Dana Ambassagou, en l’occurrence Ty Chérie et Youssouf Toloba viennent de se faire entendre de fort belle manière. Ainsi, le rugissement de la lionne écœurée par certains agissements depuis Paris a eu un écho réconfortant depuis les falaises de Bandiagara. Depuis sa tanière, Youssouf Toloba a apporté tout son soutien à la dame de fer dans son combat désintéressé pour le rayonnement du Mali.

Comme si le capital sympathie dont elle dispose un peu partout au Mali ne suffisait pas, Ty Chérie vient de glaner un soutien de taille dans son combat pour les donsos et la Patrie. Ainsi, au nom des donsos du centre, le chef de Dana Youssouf Toloba s’est exprimé sur la volonté de Ty de diminuer la cadence de son combat pour certaines raisons. Cette première sortie du genre pour un homme d’habitude très réservé mérite qu’on s’y attarde.

En effet, par la voix de certains de ses lieutenants, Toloba a adressé un message très émouvant et réconfortant à l’intention de l’influenceuse. Sans surprendre ceux qui connaissent cette battante qui consacre toute son énergie à l’armée et aux donsos, cette sortie révèle une autre dimension de l’enfant de Nara. Contrairement aux opérateurs de conscience qui profitent de la misère du peuple pour se faire une hypothétique place au soleil, Ty Chérie incarne des valeurs maliennes de modestie et d’humanisme incompatibles avec l’achat de conscience.

Le lieu et le ton de l’adresse des Messagers indiquent l’importance du combat de Ty Chérie aux yeux de Toloba et ses hommes, très représentatifs des populations du centre de notre pays. Pour eux, une combattante de la trempe de Ty ne doit se décourager dans la défense des nobles causes sous aucun prétexte. Au nom de Dana et des donsos, Toloba invite cette ardente défenseure de la patrie à continuer d’inspirer de façon désintéressée des milliers de nos compatriotes qui ont soif de vérité et de patriotisme.

« Votre engagement, vos analyses et vos messages sont des repères pour nous du centre. C’est pourquoi au nom de tout le centre du Mali, nous vous supplions de continuer votre combat pour les donsos et la Patrie. Nous avons fait confiance un moment à certaines personnes, par la suite nous avons trouvé que leur combat avait des agendas cachés et tournait autour de l’argent. Elles ont toutes disparu par la suite sur la pointe des pieds. La sincérité, le franc-parler et l’engagement de la lionne de Paris, Ty Chérie, envers les donsos et toute la nation, nous obligent à la soutenir à tout moment » a souligné le porte-parole de Toloba, Malick Diongo.

Combat perpétuel pour les donsos et l’armée

Touchée par cette marque de considération qui est également venue des donsos de Bougouni, de la Guinée, du Burkina et surtout de Bandiagara à travers Toloba, Ty Chérie a été très émue. Elle a d’abord tenu à s’excuser pour le tort que son message a pu causer à chez certains, notamment les donsos. Celle qui incarne aux yeux de bon nombre d’observateurs l’espoir du peuple malien a aussi tenu particulièrement à exprimer tout son engagement en faveur des détenteurs de nos valeurs et traditions ainsi qu’à notre armée pour leur sens du devoir.

Pour celle qui aurait pu tout perdre en France à cause de ses prises de position courageuses en faveur des autorités de la transition, son combat perpétuel pour les donsos et notre armée n’est pas concerné par ses propos. « Je prie Dieu pour qu’il ne me fasse pas voir le jour où je vais abandonner les donsos et notre armée à plus forte raison les trahir » a conclu Ty Chérie.

Cette déclaration d’amour fraternel et patriotique entre Ty Chérie (la reine des donsos) et les donsos intervient à un moment où certains ont voulu profiter de la lutte héroïque des donsos en misant sur leur argent. Au nom du peuple et de façon désintéressée, Ty Chérie a promis de s’investir pleinement et entièrement pour sauver la patrie. Avec la bénédiction des Donsos, elle entend continuer à démasquer les fossoyeurs de la République.

Lamine Diallo

