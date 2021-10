En se passant de toute forme de respect historique de rapport humain : Macron finance un sommet des jeunes africains !

Un Macron trimbale les chefs d’Etat africains, les convoque, les insulte, les humilie devant les Africains et le monde entier. Pour finir, il finance un sommet rassemblant des jeunes africains après un ratissage complet, pour parler des problèmes de l’Afrique en se passant de toute forme de respect historique de rapport humain en fonction de tout ce que l’Afrique a perdu à cause et pour la France.

Il insulte l’Afrique à travers son histoire. Il dénigre et sabote nos dirigeants devant nous et nous applaudissons. Si c’était un Sékou Touré qui était vivant, il allait pendre tout Guinéen qui prendrait part à ce sommet d’insultes.

Mais Sékou Touré était connu pour être un dictateur. Parce que tout Africain qui parle de dignité et de respect de soi devient un dictateur avéré.

L’histoire des luttes africaines est imprégnée de tels faits. Au contraire, nous en sommes fiers, et nous saluons nos frères et sœurs qui sont partis applaudir nos humiliations pour rappeler aux aînés à quel point les jeunes sont endoctrinés et conditionnés au contrôle de l’esclavage consumériste.

C’est la forme d’esclavage la plus pire. Parce que c’est l’esclave lui-même qui s’humilie pour le trouver naturel. Les jeunes africains ont-ils besoin d’aller expliquer leurs problèmes au chef d’Etat français ? Peut-on concevoir que toute la réflexion sur les recherches de solutions soit concentrée dans une vision à sens unique ?

Touré Abdoul Karim

Sommet Afrique France :

Une humiliation pour Macron, une bassesse pour la France !

Le sommet Afrique – France a eu lieu le vendredi 08 octobre 2021 à Montpellier. Pour la première fois, ce sont des jeunes de la société civile africaine qui ont pris part à cet événement, en lieu et place des présidents africains.

La jeunesse africaine qui avait pris part à ce sommet n’y est pas allée avec le dos de la cuillère en exprimant sur quoi doit être fondée la relation France- Afrique pour un partenariat gagnant-gagnant. Naïvement, le président français pensait pouvoir se servir de ces jeunes, mais malheureusement, il a été trop surpris de voir qu’il avait en face des jeunes soucieux du sort de leur continent et de leurs pays respectifs, notamment envers la France.

Les différentes déclarations faites par les jeunes demandent à la France d’arrêter de s’immiscer dans la gestion des États africains. Certains jeunes ayant pris part à ce sommet sont qualifiés de tous les maux d’Israël par d’autres jeunes d’Afrique, oubliant que les jeunes invités ont bien su porter le message du peuple africain vis-à-vis de la France. Ces jeunes ont fait preuve de beaucoup de courage. Lors des précédents sommets Afrique-France, aucun chef d’Etat n’a pu hausser le ton en décriant la situation comme ces jeunes. Ils méritent donc un minimum d’estime, et de respect.

Ce sommet fut une humiliation pour Macron et une véritable bassesse pour la République française. Macron pensait pouvoir mettre les jeunes au cœur de son projet présidentiel ; finalement déçu, car la jeunesse a su soulever les multiples manquements de sa politique extérieure à l’égard des États africains. Emmanuel conduit la France vers la dérive. Sa politique extérieure est une véritable catastrophe !

Aziz Diallo

