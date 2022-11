La Coordination régionale de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), présidée par Pierre Zonou, a abrité le samedi 5 novembre 2022 la 10e édition de la Nuit AJSM. Parrainée par Me Jean-Claude Sidibé, ancien ministre, cette soirée était récréative et a été une tribune pour, entre autres, distinguer et récompenser des journalistes sportifs par catégorie de média (radio, presse écrite, télévision, presse en ligne), la meilleure Coordination régionale AJSM et des personnalités qui ont servi le sport malien.

nimée principalement par Nèba Solo, la 10e édition de la Nuit AJSM était récréative. Elle a surtout a été une tribune pour distinguer et récompenser les meilleurs journalistes sportifs par catégorie de média (radio, presse écrite, télévision, presse en ligne), la meilleure Coordination régionale AJSM et des personnalités qui ont servi le sport malien. Pour désigner les lauréats, un jury composé de Moussa Bolly, Drissa Sangaré et Siaka Doumbia a, entre autres, collecté les dossiers de candidature, écouté et visionné les éléments de radio, de télévision et de la presse en ligne et lire des articles de journaux, comparé les produits de la même catégorie avant de faire le classement des 4 meilleurs journalistes sportifs par catégorie.C’est ainsi que le Prix de la presse en ligne a été remporté par Yacouba Tangara du site Planète Sport Mali. Son sujet portait sur “Comment un chrono sauva un joueur lors d’un match de Ligue 2 de football ?”

Le Prix de la presse écrite a été décerné à Sory I. Coulibaly du journal L’Indépendant dont le thème était “L’analyste sur la crise du sport à travers le basket”.

Le Prix de la radio a été enlevé par Souleymane Coulibaly de Radio Kledu dont le thème était “Enquête sur la non qualification des sélections de catégorie ces dernières années”.

Le Prix de la télévision a été décerné à Amadou Kouyaté de M7 TV qui a traité le thème “Assemblée générale élective du bureau de la Ligue de basket de Bamako” . Dé signée par le bureau exécutif national (BEN), la meilleure Coordination régionale AJSM a été Sikasso dirigée par Pierre Zonou. En statistiques, 19 journalistes sportifs de 8 radios, 2 journaux, 3 télévisions et 4 presses en ligne avaient postulés. Chaque Prix avait une valeur de 50 000 F CFA.

En plus de ces prix, des attestations ont été remises à des partenaires de l’AJSM et des anciens athlètes et personnalités de Sikasso qui ont servi le sport malien dont Adama Konaté (ancien champion d’athlétisme en 1980), Youssouf Traoré (ancien basketteur), Sékou Konaté (actuel directeur régional de l’ORTM qui a été un ancien sportif, un ancien dirigeant de sport), Mme Diallo Kadi Dembélé (invité d’honneur de la soirée).

Le Prix de la meilleure Coordination régionale AJSM était de 100 000 F CFA. Le président de l’AJSM a annoncé que pour la prochaine édition de la Nuit, ce prix de meilleure coordination régionale passera de 100 000 F CFA à 250 000 F CFA.

Siaka Doumbia

2ème coupe AJSM Inter-service :

Les services de la sécurité remportent le trophée

face aux services scolaires battus 4-2

En prélude à la 10e Nuit AJSM, la finale de la 2e édition de la Coupe AJSM interservices (parrainée par le directeur général de Moov Africa Malitel) a été jouée entre les services de la sécurité et les services scolaires au stade municipal de Sikasso.

Les services de la sécurité ont remporté cette finale en battant les services scolaires aux tirs au but par (4-2) après le temps réglementaire de 0-0. Ainsi, les Services de la sécurité ont enlevé le trophée en plus d’une enveloppe de 250 000 F CFA. Les services scolaires (finaliste malheureux) ont reçu un trophée et une enveloppe de 150 000 F CFA. Le prix fair-play “Sam Diego” de 25 000 F CFA est revenu aux services des collectivités. En prélude à cette finale, les finalistes en plus des arbitres du match ont été dotés en maillots.

Six services ont pris part à cette 2e édition de la Coupe AJSM interservices : sécurité, scolaire, santé, finances, collectivités, Moov Africa Malitel. Aux éliminatoires directes, les services de sécurité ont battu 2-0 les services de la santé. Les services financiers se sont inclinés 0-1 face aux service scolaires. Moov Africa Malitel a battu 5-3 les services des collectivités.

En demi-finales, les services scolaires ont battu Moov Africa Mali par le score de 2 buts à 0. Et les services de sécurité ont battu les services financiers par 2 buts à 0.

Siaka Doumbia

