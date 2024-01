2023 : Une année noire pour les anciennes gloires du football malien

L’an 2023 a été une année noire pour le football malien qui a perdu des personnalités emblématiques. C’est ainsi que Salif Kéita alias «Domingo» ou la «Panthère noire» a tiré sa révérence le 2 septembre 2023 à 75 ans des suites d’une insuffisance respiratoire.

Premier vainqueur du «Ballon d’or» africain en 1970, Domingo a laissé l’image d’une icône à l’AS Saint-Étienne (Les Verts) avec qui il a gagné à 3 reprises le titre de champion de France ainsi que 2 Coupes de France). Il a aussi à son palmarès 3 coupes du Mali, 1 coupe du Portugal, 13 sélections avec les Aigles du Mali pour 11 buts inscrits (finaliste des Jeux africains en 1965 et de la Coupe d’Afrique des nations en 1972). Le maillot des Aigles pour la CAN 2024 a été conçu pour rendre hommage à Domingo. Espérons que cela sera une motivation suffisante pour les protégés d’Eric Sékou Chelle pour hisser très haut les couleurs du Mali en Côte d’Ivoire.

Décidément ce 2 septembre 2023 a été un samedi noir pour le football malien. En effet, à peine qu’on commençait à se remettre de l’émotion de la disparition de Salif Kéita dit Domingo qu’on annonça celle de Kabirou Bah en France. L’enfant du Kala de Niono a laissé de très bons souvenirs au Stade malien de Bamako et au sein des Aigles du Mali.

En plus de Salif Kéita, deux icônes du football malien se sont éclipsés l’an dernier. A commencer par Karounga Kéita dit Kéké qui s’est éteint le dimanche 5 mars à l’âge de 82 ans. En dehors du Djoliba, cet ancien international a porté les couleurs des Girondins de Bordeaux de 1962 à 1970. Après sa reconversion dans le secteur bancaire, Karounga Keita a été le coach du Djoliba AC (DAC) de 1972 à 1990 et des Aigles de 1974 à 1980. Il a pris les rênes de son club de cœur (DAC) de 1990 à 2013. Tout comme il a été vice-président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Le Complexe sportif de Hèrèmakono porte son nom pour la postérité.

Ancien international, capitaine du Djoliba AC et des Aigles du Mali, Sadia Cissé dit Bakoroba a aussi tiré sa révérence dans la nuit du 18 au 19 mai 2023 à l’hôpital Tenon, à Paris (France) à 79 ans (né le 15 avril 1944) des suites d’une longue maladie ! En lui, le Mali et l’Afrique ont ainsi perdu un monument emblématique du football ! Les passionnés du foot retiennent surtout de lui le souvenir d’un «homme d’une dignité inégalable, constant et respectueux, joueur de talent, dirigeant dévoué et désintéressé …Une étoile de footballeur vertueux, engagé, volontaire…».

2023 nous a aussi pris Ousmane Farota, le gardien du nid de l’AS Réal, du Stade malien et des Aigles. Décédé le samedi 25 mars 2023 à l’âge de 58 ans, des suites d’une longue maladie, cet excellent portier (et employé de Banque) repose désormais au cimetière de Sabalibougou.

Modibo Kouyaté dit Nèguè (3 novembre 2023) et Mamadou Coulibaly alias «Décossaire» (décédé à 75 ans le dimanche 10 décembre 2023 à Bamako) ont également été arrachés à notre affection l’an dernier. Ancien joueur vedette du Stade malien (son club formateur), Nèguè était un milieu de terrain polyvalent qui a remporté trois Coupes du Mali et deux titres de champion du Mali avec les Blancs de Sotuba avant de rejoindre le Djoliba en 1992. Quant à Décossaire, il a joué au Djoliba AC pendant 10 ans en remportant plusieurs titres nationaux. A la fin de sa carrière, il s’est reconverti dans le coaching. Il a ainsi entraîné les Aiglonnets (U 17).

L’ancien gardien de but, Seydou Traoré dit «Guatigui» nous a également été arraché par la grande faucheuse en 2023. Il s’est éteint le 25 décembre 2023 à l’âge de 77 ans. Il a fait les beaux jours de l’AS Réal de Bamako et des Aigles du Mali.

La liste n’est pas exhaustive, mais ainsi va la vie. Que le Tout-puissant, le Très Miséricordieux, leur ouvre largement les portes du Firdaws !

AMEN

Moussa Bolly

