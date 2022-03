L’Association des journalistes sportives du Mali (Ajsm) a organisé le lundi 28 février dernier, à son siège sis à l’ACI 2000, une assemblée générale d’information pour faire le compte-rendu de la participation des journalistes à la Can, Cameroun 2021, et donner des informations sur le 7ème congrès ordinaire de l’Association prévu du 19 au 20 mars prochain à Bougouni.

Cette assemblée générale d’information était animée par Oumar Baba Traoré, président de l’Ajsm, en présence de son premier vice-président Baba Cissouma ; Sékou Tamboura, membre de la commission électorale, ainsi que plusieurs journalistes sportifs. C’est avec le compte-rendu de la participation des journalistes sportifs à la phase finale de CAN, Cameroun 2021, que le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali a entamé ses propos. Selon lui, pour cette campagne, l’Association a pu mobiliser auprès de ses partenaires 36 millions de Fcfa. “Je peux dire qu’au Cameroun, nous avons passé l’une des meilleures Coupes d’Afrique des Nations de notre association. Nous étions 38 journalistes pour la couverture de la Can, Cameroun 2021. J’avoue qu’assurer le séjour, à savoir l’hébergement, la restauration, le transport à l’internet et la facilitation de commodité de travail de toutes ces personnes pendant un mois et quelques jours n’était pas facile. Heureusement, nous avons pu faire face à tout cela et avoir du relationnel avec d’autres associations de presse. Bref, nous avons passé un excellent séjour en terre camerounaise. Les 36 millions de Fcfa obtenus dans le cadre de l’organisation de la CAN c’est un record et je pense que cela est dû à l’engagement quotidien de l’ensemble des journalistes sportifs du Mali”, a-t-il expliqué, avant de donner des détails sur les dépenses.

Concernant le 7ème congrès ordinaire de l’Association, Oumar Baba Traoré a indiqué que le mandat de l’actuel bureau de l’Ajsm prendra fin le 24 mars prochain, mais le Bureau exécutif national (BEN) a décidé d’organiser le congrès en amont parce que le 24 mars tombe sur un jour ouvrable. “Dans sa réunion de 05 janvier dernier, le BEN a jugé utile d’organiser le congrès le dernier week-end avant le 24 mars, plus précisément du 19 au 20 mars à Bougouni. Déjà une commission électorale a été mise en place qui va désormais s’occuper de tous les aspects administratifs de l’évènement”, a-t-il laissé entendre.

Il a conclu ses propos en remerciant les militants de l’Association pour tout ce que les uns et les autres ont pu faire afin de permettre à l’Association d’avoir autant d’argent pour la CAN.

Mahamadou TRAORE

