Ce n’est nullement une surprise ! L’acclamation de l’assemblée générale lorsque le nom de cet homme de cœur a été prononcé, prouve à suffisance, la confiance et l’estime en lui, des participants. Précédemment trésorier général, Issa Arsina a su conquérir et gagner le cœur du monde du basket-ball par sa sympathie et sa générosité. Que oui ! Beaucoup sont généreux mais pas sympathiques. Cependant, ce jeune cadre des impôts a une capacité d’écoute extraordinaire et est d’une très grande disponibilité. Toujours prêt à solutionner le problème des autres.

Au poste de trésorier général, ce commis de l’Etat manquait cruellement de temps pour servir le bureau fédéral. Comme Me Jean-Claude Sidibé ne veut pas perdre l’enfant de Goundam qui est aussi un mordu du basket-ball et un acteur important sur qui il peut énormément aider la discipline, d’une façon ou d’une autre, il l’a fait venir à la présidence plus près de lui.

Certes moins actif sur le terrain mais avec une contribution de taille dans le fonctionnement du bureau et de ses activités, Issa Arsina est toujours prêt à servir son pays à n’importe quel poste, Issa Arsina Cissé a accepté avec honneur, l’offre du ministre Sidibé. Il devient ainsi un allié très proche du président, un conseiller de taille.

Engagé résolument pour la vulgarisation du basket-ball à Tombouctou, sa région natale Goundam, l’occasion est toute trouvée pour réaliser ses rêves. Pour l’heure, son objectif est de mériter de la confiance de Me Jean-Claude Sidibé et de l’assemblée générale qui viennent de lui confier une mission certes exaltante mais pleine d’audace et à sa portée. Il jure de tout faire pour ne pas décevoir.

“Je vous assure de tout mettre en œuvre pour ne pas décevoir ceux qui m’ont fait confiance. Un bureau fédéral est une équipe et nous allons travailler en parfaite synergie pour amener notre basket-ball à un autre niveau. Le sport, c’est notre passion et nous ferons tout pour ne pas décevoir. Je remercie le président, Me Jean-Claude Sidibé pour cette marque de confiance ainsi que l’assemblée générale”. Tels ont été les premiers mots de l’enfant de Goundam non moins président de l’Association pour la régionalisation du cercle de Goundam.

Pour lui, seul le Mali compte. Et de promettre de se battre dans tous les segments de développement de la vie économique du pays pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Cet originaire de Goundam, homme du terroir se bat tous les jours pour sa région, pour son pays et il rêve de faire de cette région historique et son pays, une terre où il fera bon vivre. Avant cette promotion, il avait déjà commencé à poser les jalons pour vulgariser le basket-ball à Goundam et Tombouctou.

Des formations d’entraineurs et d’arbitres sont en vue dans les deux localités. C’est donc fort logiquement qu’il fut promu à ce poste. Quoi qu’il advienne, ce jeune cadre est résolument engagé pour réussir ce pari, celui de la vulgarisation de la balle au panier dans cette partie nord du pays. La première étape pour lui passe obligatoirement par le rassemblement et la cohésion entre tous les fils du pays et surtout sa jeunesse, celle de Goundam et Tombouctou.

Président de l’ADVG et aujourd’hui 2e vice-président de la FMBB, Issa Arsina Cissé qui se bat tous les jours pour la régionalisation de Goundam, fera du basket-ball, la discipline phare de la région. Pour M. Cissé, un patriote doit savoir loyalement servir son pays et s’investir pour le mieux-être de ses compatriotes. Et le sport est un moyen sûr pour le développement d’une région, d’une nation.

Bakara Diallo

