Abdoul Aziz Maïga (DNSEP) lors de l’assemblée generale élective de la FEMAFOOT : “Nos egos, nos clanismes et nos intérêts personnels ne doivent en aucun cas être des obstacles pour briser l’espoir de millions de jeunes Maliens”

La cérémonie d’ouverture des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération malienne de football, tenue le mardi 29 août 2023, au CICB, a été marquée par l’intervention du directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Maïga. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, il a tout d’abord salué la collaboration entre le département et la Fémafoot pour le plus grand bonheur du football malien. Avant de saluer la tenue de cette Assemblée générale élective. “Cette Assemblée générale élective se tient dans un contexte que vous connaissez tous. Il est donc du devoir et de la responsabilité de chacun d’entre vous de mettre le Mali au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout ! Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football”, dira-t-il. Avant de conclure : “Chers émissaires de la Fifa, nous osons compter sur votre expertise pour faire respecter les textes et rien que les textes”.

Je suis très honoré d’être présent à cette Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. C’est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous pour vous exprimer ma satisfaction quant aux progrès accomplis dans le domaine du football dans notre pays.

Je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des dirigeants, des techniciens et joueurs qui par leur engagement quotidien ont permis à notre pays de se faire une place sur la scène sportive continentale et internationale. Malgré les difficultés de ces dernières années, notre football est en constante évolution. Cela est dû à l’implication de tous les acteurs de notre sport, depuis les districts jusqu’à la Fédération malienne de football sans oublier toutes les autorités très régulièrement sollicitées.

Nous pouvons également saluer cette synergie dans l’action et les performances réalisées par nos équipes nationales lors des différentes compétitions africaines et mondiales. Cependant, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers mais plutôt continuer à travailler pour améliorer nos performances. A cet effet, il est important de souligner l’importance de la formation de tous les acteurs. En plus des écoles de football, des centres de formation et des clubs principalement ceux qui ont une politique de formation des jeunes ; nous devons également veiller à la qualité de nos infrastructures sportives, afin que nous puissions offrir à nos équipes nationales des meilleures conditions de pratique.

Par ailleurs, cette Assemblée générale élective se tient dans un contexte que vous connaissez tous. Il est donc du devoir et de la responsabilité de chacun d'entre vous de mettre le Mali au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout ! Nos egos, nos clanismes et nos intérêts personnels ne doivent en aucun cas être des obstacles pour briser l'espoir de millions de jeunes maliens, qui n'aspirent qu'à jouer au football dans un climat stable et apaisé.

Le gouvernement du Mali veillera en ce qui le concerne au respect des textes. Son objectif premier est d’avoir un bureau fédéral élu dans un climat totalement serein pour relever les immenses défis en matière de football. Il s’agit de permettre à ces millions de jeunes footballeurs maliens d’exprimer leurs talents, de jouer tout leur rôle pour défendre le Mali et répondre au message du premier jeune malien, j’ai nommé Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, président de la Transition.

C’est dans ce souci d’apaisement que nous avons saisi la Fifa pour son implication, afin d’éviter des problèmes qui peuvent en résulter des conclusions de la présente assemblée élective de la Fédération malienne de football. Le Mali, pays de Salif Kéïta, premier ballon d’or africain, est une vieille nation de football par excellence. Aujourd’hui, ce vieux pays de sport à plus que besoin du football et ses valeurs pour fédérer autour du drapeau national, symbole de la souveraineté et de la cohésion sociale.

Chers émissaires de la Fifa, nous osons compter sur votre expertise pour faire respecter les textes et rien que les textes pour le grand bonheur du peuple malien féru du ballon rond.

Enfin, je tiens à féliciter tous les acteurs pour leur engagement à faire avancer notre sport”.

