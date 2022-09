Le jeune latéral gauche de l’AJ Auxerre, Abou Sangaré (19 ans), fait partie des expatriés maliens qui ont rejoint la préparation de l’équipe nationale U23, sous la houlette de Aliou Badra Diallo alias « Conti ». Il dit prendre du plaisir avec les siens et espère gagner le plus de compétition possible.



Entretien.

Quel est l’objet de votre présence à Bamako ?

Je suis à Bamako avec la sélection Espoir. Nous sommes en regroupement, cela fait maintenant 2 semaines. Il nous reste encore une semaine pour boucler.

Est-ce votre première sélection avec l’une des sélections des Aigles U23 du Mali ?

Oui, c’est ma première sélection avec le Mali.

Avez-vous pris part à des matchs amicaux de la sélection ?

J’ai pris part le vendredi dernier à un match amical contre le Réal de Bamako. J’ai joué la première mi-temps et j’ai délivré une passe décisive dans ce match, qui s’est terminé sur score nul (1-1).

Que pensez-vous de cette sélection version Aliou Badra Diallo?

Franchement, c’est une belle sélection avec beaucoup de qualité et une très bonne ambiance. Je prends du plaisir et j’espère gagner le plus de compétition possible.

Par Dramane COULIBALY

SOURCE: https://reference14sport.blogspot.com/

Commentaires via Facebook :