Agression d’un arbitre à la suite d’un match à Koulikoro : l’AAFM condamne l’acte et exige une enquête

Les militaires sont pointés du doigt dans un communiqué de l’Amicale des Arbitres de Football du Mali (AAFM), en raison d’une agression physique commise par un homme en tenue militaire sur un arbitre à Koulikoro. Selon le communiqué en date du mercredi 26 avril 2023 et signé du président de l’AAFM, M. Ousmane Sidibé, l’agression a eu lieu le mardi 25 avril dernier à la suite du match de quart de finale de la Coupe du Mali édition 2022-2023, match qui opposait le Stade Malien de Bamako à l’USFAS au Stade Mamadou Diarrah de Koulikoro.

“Nous informons l’opinion nationale et internationale de l’acte inhumain, barbare et antisportif d’un supporteur de l’USFAS en tenue correcte sur un arbitre de ladite rencontre” lit-on dans le communiqué selon lequel cet acte provoque une tension terrible entre les acteurs du football malien et n’honore point les militaires maliens. Ce, “compte tenu de la situation sécuritaire du pays et vu que les militaires sont censés assurer la sécurité de la population en général”.

“Nous disons plus jamais cela” a martelé l’ancien arbitre Ousmane Sidibé, président de l’AAFM ; laquelle amicale dit condamner «avec la plus grande fermeté l’acte du militaire en tenue correcte, un supporteur de l’USFAS sur l’arbitre». «L’USFAS n’était pas ainsi à son premier acte de ce genre», dira le communiqué qui a ajouté par ailleurs que l’arbitre victime de la récidive des militaires à Koulikoro, a perdu beaucoup de sang pour avoir été gravement blessé à la tête. “Grâce à l’intervention des médecins sur place, la plaie a été suturée. Il a regagné sa famille ce matin vers 11 heures. Nous lui souhaitons prompt rétablissement” a écrit le président de l’AAFM avant d’ajouter qu’ils exigent une enquête afin de punir le ou les auteurs de cet acte grave conformément à la loi. Edjona SEGBEDJI

