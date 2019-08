Orange-Mali, sponsor officiel des équipes maliennes de basketball, a organisé le jeudi 8 août dernier, à l’hôtel Sheraton, une grande réception pour les joueurs et les joueuses de basketball qui ont porté haut ces dernières années les couleurs nationales lors des compétitions africaines et internationales. L’objectif de cette réception était de célébrer les champions et les championnes du basketball.

La réception s’est déroulée en présence de Arouna Modibo Touré, ministre de la Jeunesse et des Sports, de Malick Diallo, chef de Cabinet du ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, de Brelotte Bah, directeur général d’Orange-Mali, de Harouna B. Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, d’Adama Bérété, maire de la Commune IV, ainsi que de plusieurs responsables sportifs du pays.

Ces dernières années, le basketball malien rayonne sur le toit de l’Afrique et du monde grâce à des performances enregistrées par les différentes équipes nationales. Orange-Mali, en tant que sponsor officiel du basketball malien ne pouvait rester en marge de la célébration de cette moisson de médailles par ces équipes d’où l’organisation de cette réception.

Selon le directeur général d’Orange-Mali, en 2019, sa société a soutenu le sport malien avec une enveloppe globale de plus d’1 milliard de Fcfa (1 020 000 000 Fcfa plus exactement), dont 993 millions de FCFA alloués aux activités de 2 des fédérations sportives maliennes, à savoir le football et le basketball. “En ce qui concerne le basketball, dans l’optique de contribuer aux efforts nécessaires pour soutenir le développement du sport au Mali, Orange, entreprise solidaire, apporte dans le cadre du contrat signé avec la Fédération malienne de basketball depuis le 26 février 2018, son soutien aux compétitions nationales de basketball ainsi qu’aux compétitions internationales auxquelles participe la Fédération malienne de basketball.

Ainsi depuis 2008, Orange-Mali est donc le sponsor officiel du basketball malien, un partenariat initié autour d’un périmètre assez large qui, au-delà des équipes nationales (Seniors, Juniors et cadets) Men et Women, englobe également des compétitions comme la Coupe du Mali, les conférences de zone catégorie – Minimes, Cadets et Juniors) et les compétitions internationales, à savoir les éliminatoires de l’Afrobasket Men et Women”, a-t-il précisé, avant d’adresser ses vives félicitations aux champions et aux championnes de basketball.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé ses remerciements au sponsor officiel du basketball malien, Orange-Mali.

“Orange-Mali nous prouve encore sa vocation d’entreprise citoyenne pour nous permettre de vivre ce moment de joie. Tout le peuple malien est fier de ce que vous avez fait, mais n’oubliez pas une seule chose, le sponsor a joué sa partition, mais les maillots que vous portez, les billets d’avion, la restauration, le terrain d’entrainement, les infrastructures viennent de l’Etat. Depuis un certain moment, aucun sportif malien ne s’envole vers d’autres cieux sans percevoir ses primes de qualification.

Cela a été très clair et c’est ce que l’Etat a voulu. Le gouvernement du Mali a toujours joué sa partition. Le président de la République, S.E. Monsieur Ibrahim Boubacar Kéita a dit qu’il est reconnaissant pour tous les fils du pays, mais il recevra tous ceux qui remporteront une coupe pour le Mali. Il faut que vous soyez surs de cela”, a-t-il indiqué, avant de les féliciter une fois de plus pour avoir fait honneur au drapeau national. La cérémonie a été clôturée par un cocktail et la remise de cadeaux symboliques aux joueurs et aux joueuses.

Mahamadou TRAORE

