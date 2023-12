Assemblée générale de la zoneII de l’ACNOA à Bamako : Le Mali demeure un pays d’hospitalité ouvert aux grandes rencontres des organisations sportives

La Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) samedi dernier (16 décembre 2023) à l’hôtel de l’Amitié de Bamako avec la participation des délégués des huit pays membres. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et a enregistré la présence de nombreuses personnalités.

Examiner les rapports d’activités, financiers 2021-2023 le manuel de procédures…et se projeter sur l’avenir (perspectives) étaient à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA). Dans son discours, le président de la Zone II a rappelé que cette rencontre vise à «honorer notre engagement aux assises régulières» de cette organisation conformément aux dispositions statutaires. Elle va surtout contribuer à consolider les décisions issues de l’Assemblée générale élective de 2021 en vue de «baliser le chemin» conduisant à l’assemblée de février 2025.

«Il est important de rappeler que notre credo est et demeure le respect de nos engagements par le suivi des décisions issues de nos délibérations. Ainsi, chaque CNO (Comité national olympique) se doit d’assurer l’organisation des activités retenues. Il y va de la crédibilité de notre Zone et de notre volonté à répondre de façon efficace, aux attentes de formation et de compétition de nos sportifs», a déclaré Habib Sissoko, le président de la Zone II. «Faisons de cette autre session la référence de notre contribution à la construction et à l’évolution du sport et de l’olympisme dans notre Zone», avait-il souhaité.

A l’entame de son intervention, le président Sissoko avait renouvelé la reconnaissance de son organisation au président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, pour «son engagement auprès de la jeunesse sportive». Et d’ajouter, «à travers lui, il est important de saluer tous ceux qui, en ces temps spécifiques et en s’appuyant sur la volonté souveraine des peuples, portent une responsabilité historique face aux défis nouveaux». Pour le président de la Zone II de l’Acnoa, la présence à la cérémonie d’ouverture du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) est «la manifestation de l’engagement constant du Mali en faveur de tout ce qui touche notre région et l’Afrique».

Reconnaissance légitime et estime mutuelle

«Monsieur le Ministre, c’est avec bonheur que nous accueillons vos nombreuses idées novatrices dans le but de renforcer le rôle du sport dans la société et de faire prospérer l’esprit patriotique au sein de la jeunesse», a déclaré Habib Sissoko. Le président de la Zone II et du CNOSM s’est aussi réjoui de la présence à cette session de «Trois honorables Dames» confortant ainsi «l’engagement de notre Zone à prôner l’équité-genre dans notre politique de promotion du sport et de l’olympisme».

Le Mali est un pays d’hospitalité et une terre de sport a rappelé dans son discours d’ouverture le ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. «Le Mali, fidèle à sa vision panafricaniste inscrite dans sa constitution depuis l’indépendance, a toujours œuvré pour le rapprochement des peuples», a souligné Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il n’a pas manqué de rappeler les «multiples occasions et rencontres» qui ont réuni à Bamako les dirigeants sportifs africains, notamment l’Assemblée générale constitutive du Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA, devenu par la suite l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique/ACNOA) le 14 décembre 1966. Celles-ci (occasions et rencontres) témoignent de «l’attachement de notre pays à promouvoir et à soutenir toutes les actions visant le renforcement de la coopération et de la solidarité du mouvement sportif africain».

«Le Mali reste profondément attaché à l’affirmation de la souveraineté et du progrès à travers les valeurs que véhicule le sport. Il adhère pleinement aux objectifs visés par votre organisation qui cherche à conforter sa place au sein du Mouvement olympique africain», a souligné le ministre Fomba. Il a salué le «travail remarquable» constamment mené avec les Fédérations nationales sportives (FSN) afin de faire «du sport et des valeurs olympiques la voie inexorable d’un développement global harmonieux de nos communautés».

Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la Zone II de l’Acnoa «contribue non seulement à la promotion du sport, mais participe également à l’intégration des peuples, à cultiver la paix dans le cœur des sportifs et leur environnement». Il a aussi profité de l’occasion pour rendre un hommage appuyé au président de la Zone II. «Il me plaît de saluer ici l’effort personnel de Monsieur Habib Sissoko pour le travail abattu et lui exprime ma disponibilité pour une collaboration au service du rayonnement du sport et de l’olympisme dans l’espace de la Zone II voire de l’Afrique et du monde», a déclaré Abdoul Kassim I. Fomba.

Il a conclu son intervention en souhaitant que cette Assemblée générale ordinaire de Bamako soit «une opportunité pour hisser encore plus haut le prestige de notre Zone dans sa marche pour l’atteinte des objectifs de promotion du sport et des valeurs olympiques». A la fin de la cérémonie d’ouverture, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a reçu des cadeaux et aussi le soutien de la Zone II de l’Acnoa pour «ses actions valorisantes».

A l’issue des travaux, les délégués des CNO des 8 pays ont exprimé leur satisfaction pour la gestion de Habib Sissoko et de son équipe. Ils ont chaleureusement félicité et remercié le gouvernement du Mali pour «le soutien inestimable apporté à la Zone II». A ce titre, ils ont demandé au président du Comité exécutif d’adresser une correspondance aux autorités maliennes pour «les sacrifices consentis» en sa faveur. Il faut rappeler que le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone sont les huit pays membres de la Zone II de l’Acnoa !

Moussa Bolly

Habib Sissoko :

Une confiance à toute épreuve au sein de la Zone II de l’Acnoa

«Aucun homme n’est indispensable», dit-on le plus souvent. Mais dans certains services, certaines sociétés ou organisations, certains deviennent vite incontournables à cause de leur talent, de leur compétence, de leur disponibilité et surtout de leur leadership… Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), M. Habib Sissoko, est de ceux-ci.

Ce manager visionnaire est aujourd’hui adulé au sein de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA). «Habib a toujours été élu à l’unanimité. Chaque fois qu’il veut arrêter, tous les pays lui demandent de continuer. Au niveau de toutes les zones, c’est le seul à qui on accepte d’accorder plusieurs mandats sans contestation», a déclaré le Secrétaire général de la Zone II, le Sénégalais Seydina Omar Diagne, dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de «Aujourd’hui-Mali» dans leur parution de la semaine dernière.

«Dans les autres zones, aucun président n’a fait deux mandats. Mais, Habib est un exemple de droiture ; il est courtois, travailleur, jovial, altruiste, franc… et très honnête. C’est pourquoi il est toujours plébiscité par tous ses pairs au niveau de notre Zone», a-t-il ajouté. Et de poursuivre, «c’est un cadre chevronné qui donne le bon exemple et contribue au rayonnement de votre pays et de la Zone II partout et dans toutes les instances internationales où il siège». Le Secrétaire général de la zone II assure que «la liste est loin d’être exhaustive pour décrire la dimension de l’Homme. Que le bon Dieu lui donne bonne santé et longue vie».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne a aussi profité de la tribune de la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire de l’Acnoa (16 décembre 2023 à l’Hôtel de l’Amitié) pour lui rendre un hommage appuyé. «Il me plaît de saluer ici l’effort personnel de Monsieur Habib Sissoko pour le travail abattu et lui exprime ma disponibilité pour une collaboration au service du rayonnement du sport et de l’olympisme dans l’espace de la Zone II voire de l’Afrique et du monde», a déclaré Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Il faut rappeler que Habib Sissoko est à son 3e mandat à la tête de la Zone II de l’Acnoa. Et, comme toujours, les résultats plaident en sa faveur. «Au plan des résultats sportifs au sein de la Zone, des progrès immenses sont en train d’être réalisés car déjà certains pays ont des qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024, notamment dans les sports collectifs comme l’équipe du Mali en football, et d’autres en sports individuels», a confié Seydina Omar Diagne à «Aujourd’hui-Mali».

Pour conforter ces performances managériales, beaucoup d’activités sont au programme en 2024. Il s’agit, entre autres, de la formation des personnels et celle des journalistes et photographes reporters d’images. Autant dire qu’à la Zone II de l’Acnoa et sous la conduite de du leader visionnaire Habib Sissoko, on ne compte pas dormir sur ses lauriers !

Moussa Bolly

