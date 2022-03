La Tunisie barre la route de la coupe du monde de football, Qatar 2022, au Mali. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (0 but partout) le mardi 29 mars au stade de Radès à Tunis. Un score suffisant pour la Tunisie déjà victorieuse 1 but à 0 lors du match-aller à Bamako.

Rêve brisé. L’opération commando des Aigles n’a pas eu lieu. Les coéquipiers du capitaine Hamary Traoré ne sont pas parvenus à renverser la vapeur en Tunisie. Les poulains du coach Mohamed Magassouba qui avaient un but de retard à remonter n’ont pas réussi à prendre à défaut la défense hyper regroupée des Aigles du Carthage.

Les tunisiens très disciplinés ont enrayé le peu d’offensives enclenchées par les Aigles maliens, qui ont pêché dans leur animation offensive. Ce qui fait que l’avant-centre, Abdoulaye Diaby, n’a jamais été mis dans de meilleures conditions pour scorer. Celui-ci était obligé de décrocher afin de toucher au ballon. Ce qui a joué contre les Aigles.

Une situation que le sélectionneur Mohamed Magassouba n’a jamais su corriger. Cette défaite est d’abord la sienne. Il a doublement pêché. D’abord sur le choix des joueurs. On se demande encore pourquoi le technicien malien à aligner dès le départ Moussa Djénèpo qui on le sait n’a pas la forme de sa vie. Ensuite la tactique mise en place était trop frileuse. Avec un but à remonter, l’instructeur de la Fifa devrait dès le départ devrait composer une équipe offensive.

Des manquements parfaitement exploités par les coéquipiers du Messakni. Avec l’avance acquise au stade du 26 mars lors du match-aller, les tunisiens en véritables roublards ont contrôlé le match sans forcer leur talent. C’est sur le score de 0 but partout que l’arbitre siffle la fin de la rencontre. Un résultat qui qualifie les Aigles du Carthage pour la coupe du monde Qatar 2022. C’est le 3e match consécutif que les Aigles maliens ne marquent le moindre but. Ce qui illustre l’inefficacité des poulains de Magassouba.

Il va falloir tirer les conséquences de ce fiasco en tirant tous les enseignements nécessaires. La fédération malienne doit revoir de fond en comble en assainissant l’environnement de la sélection nationale.

Les autres qualifiés sont : le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et le Ghana. Ils ont respectivement éliminé l’Egypte, la RDC, l’Algérie et le Nigéria. A part l’Algérie et le Nigéria tous les favoris ont tenu leur rang. Le tirage au sort des poules de la phase finale de la coupe du monde aura le vendredi 1er avril.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

