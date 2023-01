Le 19è Conseil national électif de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) s’est tenu le vendredi 30 décembre dans un grand hôtel de la place.

Sans surprise, Me Jean Claude Sidibé a été élu à la tête de la FMBB pour un mandat de 4 ans. L’ancien ministre des Sports et ancien président de l’instance sportive a obtenu six voix contre trois pour son challenger, Moustapha Touré. Me Jean Claude Sidibé dirige un bureau de 15 membres avec comme premier vice-président, Djibrilla Cissé.

Le poste de deuxième vice-président est occupé par Mamadou Famanta. L’élection s’est déroulée, en présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mahamadou Sidibé, de celui du maire de la Commune IV, Abdallah Yattara, et du vice-président du Comité national olympique et sportif (CNOS-Mali) Wahabou Zoromé.

Cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour de ce 19è Conseil national électif de la FMBB : l’approbation du procès-verbal du dernier Conseil national électif, l’examen et l’approbation du rapport moral de l’instance, l’examen et l’approbation du rapport financier du trésorier général, l’examen et l’approbation des rapports des commissions fédérales et l’élection d’un nouveau bureau fédéral. Toutes les neuf Ligues affiliées à la FMBB ont participé aux travaux.

Le temps fort de la rencontre a été bien évidemment l’élection de la nouvelle équipe dirigeante de l’instance. Au départ, six candidats étaient en lice, à savoir Me Jean Claude Sidibé, Djibrilla Cissé, Souleymane Coulibaly, Moussa Ismaïla Touré, Alkaya Touré et Moustapha Touré, mais les 3è, 4è et 5è ont décidé de retirer leur candidature au profit de celle de Moustapha Touré. L’ancien président de la Ligue régionale de basket-ball de Kayes, Djibril Keïta a intercédé auprès des deux parties pour la mise en place d’un bureau consensuel, mais en vain.

Les délégués n’avaient plus qu’à trancher entre les deux candidats et c’est le favori, Me Jean Claude Sidibé qui a recueilli la majorité des suffrages, totalisant six voix, contre trois pour Moustapha Touré. Cinq ans donc après son départ de la fédération qu’il a présidée de 2014 à 2017, Me Jean Claude Sidibé revient aux affaires et présidera aux destinées de la balle orange du pays lors des quatre prochaines années.

«Les portes de la fédération resteront toujours ouvertes. Je suis prêt à travailler avec tout le monde pour le bonheur du basket-ball malien. Je ne garderai aucune rancune contre personne», a déclaré Me Jean Claude Sidibé après la proclamation des résultats.

«Bien avant ce jour, j’ai tendu la main aux autres candidats pour la mise en place d’un bureau consensuel, ils n’ont pas voulu. Nous sommes allés aux élections, maintenant, nous allons nous mettre au travail avec tout le monde», a insisté le nouveau président de la FMBB.

«En premier lieu, nous allons faire en sorte que le bureau fédéral, les Ligues et les Districts fonctionnent correctement. C’est à ce niveau que nous avons de grandes difficultés. Pour ce faire, j’ai équipé l’ensemble des neuf Ligues d’un ordinateur et d’une imprimante, pour que les secrétariats puissent bien faire leur travail d’archivage. Mon deuxième axe sera bien sûr, la désignation d’un directeur technique national (DTN) capable de fédérer les associations des entraîneurs. Le troisième axe sera le basket scolaire», a détaillé Me Jean Claude Sidibé.

Le nouveau président de la FMBB est titulaire d’une maîtrise en droit privé, option sciences juridiques de l’École nationale d’administration (ENA, 1989) où il a été assistant au département études et recherches sciences juridiques de 1992 à 1997.

Me Jean Claude Sidibé est également détenteur d’un diplôme d’études supérieures en management option banques et systèmes financiers de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et diplômé du Centre d’études financières économiques et bancaires de Marseille, option banque.

Comme expérience professionnelle, il a servi à la Bank of Africa Mali comme responsable adjoint du département juridique, au Tribunal de commerce de Bamako comme juge consulaire et conseiller juridique à la société Holding Cofipa et à la Banque régionale de solidarité.

En 2006, il s’est inscrit au Barreau du Mali après son Certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Ensuite, Me Jean Claude Sidibé a créé son propre cabinet. Le nouveau président de la FMBB a été deux fois ministre sous feu Ibrahim Boubacar Keïta.

Il a d’abord dirigé le ministère des Sports, de décembre 2017 à mai 2019, puis celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle, du mai 2019 à juin 2020. Depuis le 26 octobre 2022, Me Jean Claude Sidibé est le président du conseil d’administration de la Société assistance aéroportuaire du Mali (Asam-SA).

L’élection de Me Jean Claude Sidibé à la tête du bureau fédéral intervient un peu plus d’un an (juin 2021) après l’éclatement de l’affaire dite d’«allégations de harcèlement systémique au sein de la Fédération malienne de basket-ball».

Suite à cette affaire, plusieurs dirigeants de l’ancienne équipe de la FMBB et des techniciens ont été suspendus à titre provisoire par la Fédération internationale de basket-ball (Fiba-Monde).

L’affaire a même touché le président de l’instance dirigeante du basket-ball mondial et ancien président de la FMBB, Hamane Niang qui a été ensuite blanchi et remis dans ses droits. Me Jean Claude Sidibé et son équipe vont devoir s’employer pour soigner l’image du ballon orange malien qui a été sérieusement ternie par cette sombre affaire.

Seibou Sambri Kamissoko