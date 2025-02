Basket-Coupe du Monde U19 : Les adversaires du Mali connus

L’équipe nationale de basket-ball des moins de 19 ans féminine et celle des garçons du Mali ont été fixées sur l’identité de leurs adversaires de poules du Mondial U19. Les filles iront en République tchèque (poule C avec comme adversaire : Australie, France, Brésil) tandis que les garçons (poule A avec Argentine, Serbie, Nouvelle-Zélande) se rendront en Suisse pour les trophées mondiaux.

L’édition 2025 de la coupe du monde féminine U19 Fiba aura lieu du 12 au 20 juillet à Brno (Tchéquie) a annoncé l’instance mondiale de la balle au panier. Suite au tirage au sort organisé ce mardi 4 février, la composition des groupes de la 16e édition de la compétition a été déterminée. De ce fait, le chemin qui mène au podium mondial est lui aussi connu. Les 16 équipes ont été réparties dans quatre groupes de quatre équipes chacun. L’éclat de la cérémonie du tirage a été rehaussé par la présence de nombreuses personnalités à l’image des anciennes stars de l’équipe nationale de Tchéquie Ivana Vecerova et Eva Viteckova qui ont prêté leur concours à ce tirage au sort, organisé en présence notamment du président de la fédération tchèque de basketball Miroslav Jansta et de Carmen Tocala, membre du Bureau central et du Comité exécutif de la Fiba.

Selon le format dévoilé par la Fiba, à l’issue de la phase de groupes, toutes les 16 équipes participantes disputeront les huitièmes de finale, avec à partir de là des matchs à élimination directe : « Les équipes du Groupe A affronteront les équipes du Groupe B, en fonction des résultats enregistrés durant la phase de groupes (1ervs 4e– 2evs 3e), et celles du Groupe C croiseront le chemin de celles du Groupe D selon le même principe. » Triples champions du monde en titre, les USA seront en quête d’un 11e sacre mondial. Quatre autres nations ont déjà remporté le titre mondial U19, parmi elles la Tchéquie, couronnée en 2001 chez elle à Brno.

Chez les garçons, l’édition 2025 de la compétition mondiale se déroulera du 28 juin au 6 juillet 2025 à Lausanne (Suisse). Le tirage au sort a été réalisé par la légende du basket français Antoine Rigaudeau, l’ex-international suisse Jonathan Kazadi et la sprinteuse suisse Sarah Atcho-Jaquier. Le Secrétaire Général de la FIBA Andreas Zagklis et le Président de Swiss Basketball Andrea Siviero n’ont pas manqué d’exprimer leur enthousiasme avant le début du tirage au sort. Après le tirage au sort, toutes les 16 équipes qui participeront à ce Mondial connaissent désormais le parcours qui mènera à la plus haute marche du podium, suite au tirage au sort qui a eu lieu aujourd’hui au Musée Olympique de Lausanne. Les 16 équipes ont été réparties dans quatre groupes de quatre équipes chacun. A l’issue de la phase de groupes, toutes les 16 équipes participantes disputeront les huitièmes de finale, avec à partir de là des matchs à élimination directe, a indiqué la Fiba. Qui explique que : «Les équipes du Groupe A affronteront les équipes du Groupe B, en fonction des résultats enregistrés durant la phase de groupes (1er vs 4e – 2e vs 3e), et celles du Groupe C croiseront le chemin de celles du Groupe D selon le même principe. »

L’Espagne, championne du monde U19 en titre, n’a pas réussi à se qualifier pour la compétition cette année, a rappelé l’instance, suite à sa 13e place au FIBA EuroBasket U18 2024. « La France, battue après une prolongation en finale de l’édition 2023, visera elle un tout premier sacre mondial U19. Les USA, nation la plus titrée du tournoi mondial U19, essaieront quant à eux de conquérir un 9e titre mondial. »

Moussa Bangaly

Composition des groupes U19 Filles :

Groupe A : USA, Israël, Hongrie, Corée

Groupe B : Nigeria, Portugal, Canada, Chine

Groupe C : Australie, France, Brésil, Mali

Groupe D : Espagne, Tchéquie, Japon, Argentine

Composition des groupes U19 Garçons :

Groupe A : Argentine, Mali, Serbie, Nouvelle-Zélande

Groupe B : Chine, Slovénie, Allemagne, Canada

Groupe C : Jordanie, Suisse, Israël, République dominicaine

Groupe D : Cameroun, USA, Australie, France

