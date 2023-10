CAN 2023 : le Mali dévoile son maillot Salif Keïta

La Fédération malienne de football (Femafoot) et l’équipementier Airness ont dévoilé vendredi dernier le jeu de maillots de l’équipe du Mali pour la CAN 2023. La marque française, propriété de l’ex-boxeur et homme d’affaires malien Malamine Koné, a en effet présenté les trois tenues qu’arboreront les Aigles lors de la 34è édition de la CAN (13 janvier-11février 2024) en Côte d’Ivoire. Des kits différents donc de ceux que le capitaine Hamari Traoré et ses partenaires ont porté contre l’Ouganda, vendredi soir, au stade du 26 Mars.

Ces nouveaux shirts se déclinent en versions : vert (extérieur), blanc (domicile) et noir (pour la détente), avec un aigle tricolore vert-or-rouge très apparent, déployant les ailes sur la moitié de la face supérieure. On retrouve les mêmes couleurs sur les cols en «V» et les extrémités des manches. La collection est baptisée « Domingo » en hommage à l’ex-international malien, Salif Keïta, décédé le 2 septembre dernier à l’âge de 76 ans.

Il faisait partie des derniers rescapés de la CAN 1972 qui se jouait à 8 équipes et lors de laquelle il a terminé finaliste devant le champion le Congo. Il s’agit à ce jour de la meilleure performance du Mali dans l’histoire de la compétition. Surnommé « Panthère noire » alors qu’il évoluait à l’AS Saint-Étienne (1967-1972), celui qui défendra les couleurs de l’Olympique de Marseille, la saison suivante, a remporté trois championnats de France (1968, 1969, 1970) et 2 Coupes (1968, 1970) avec les Verts. Il est titulaire également du Ballon d’Or africain en 1970.

Ousmane CAMARA

