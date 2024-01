CAN 2023 : le Maroc, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et l’Angola qualifiés sans jouer !

Au lendemain de son match nul concédé dimanche contre la RD Congo (1-1) à l’occasion de la 2e journée du groupe F de la CAN 2023, le Maroc a enregistré une très bonne nouvelle ce lundi. Et il n’est pas le seul.

En effet, avant même leur dernier match de groupes prévu mercredi face à la Zambie, les Lions de l’Atlas ont appris qu’ils sont mathématiquement qualifiés pour les 8es de finale de la CAN 2023 ! Il s’agit là de la conséquence du dénouement des groupes A et et B qui ont vu la Côte d’Ivoire et le Ghana finir 3es de leur poule respective avec 3 points au compteur pour l’une et deux points au compteur pour l’autre.

Or, le Maroc, qui avait écrasé la Tanzanie lors de la 1ère journée (3-0), affiche lui déjà 4 points dans sa besace et il est sûr de terminer au pire 3e du groupe F. Même en cas de défaite contre la Zambie, le demi-finaliste du dernier Mondial finirait donc 3e de sa poule et se classerait parmi les quatre meilleurs 3es des six groupes, ce qui lui garantirait sa place en 8es de finale. Forcément une bonne nouvelle pour Walid Regragui et sa bande, même si le suspense était faible !

Mali, Guinée, Burkina Faso et Angola iront en 8es

D’ailleurs, le Maroc n’est pas le seul dans ce cas : la Guinée (Groupe C), l’Angola et le Burkina Faso (Groupe D), ainsi que le Mali (Groupe E) sont dans le même cas de figure et ont eux aussi composté leur billet pour les 8es de finale grâce aux résultats du soir. Tous sont en effet assurés de finir au pire 3es de leur groupe et, le cas échéant, de terminer parmi les meilleurs 3es tous groupes confondus.

Source: https://www.afrik-foot.com/

