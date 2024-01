CAN 2023 : Les Aigles appelés à se battre comme les FAMa sur le front antiterroriste

Les Aigles du Mali se sont envolés vendredi dernier (12 janvier 2024) pour la Côte d’Ivoire (Korhogo via Abidjan) qui abrite la 34e phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) du 13 janvier au 11 février 2024. La veille, jeudi 11 janvier 2024, ils ont été officiellement envoyés en mission nationale patriotique par le président Assimi Goïta qui leur a demandé de se battre sur le terrain comme les Forces armées maliennes (FAMa) sur le front de la lutte anti-terroriste. Un message bien perçu par Eric Sékou Chelle et ses protégés.

Se battre à la phase finale de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» avec courage et détermination comme les Forces armées maliennes (FAMa) sur le front de la lutte antiterroriste ! C’est que les Maliens attendent aujourd’hui des Aigles qui se sont envolés vendredi dernier pour Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire, région qui fait frontière avec le sud du Mali) via Abidjan. La veille, ils ont été reçus au palais de Koulouba par le président de la Transition qui a remis officiellement le drapeau de «l’engagement patriotique» au capitaine de la sélection nationale.

Le Colonel Assimi Goïta a profité de l’occasion pour exprimer sa confiance en l’équipe tout en les encourageant à «relever le défi avec honneur, loyauté et dignité» afin de ramener la coupe aux Maliens. «Je ne voudrais pas vous mettre de pression, car je vous sais conscients du défi à relever qui sera de ramener la coupe au Mali. Ce défi n’est pas au-dessus de votre capacité professionnelle, car impossible n’est pas Malien», a déclaré le chef de l’Etat.

Comme à des soldats en «mission commandée», le président de la Transition a solennellement remis le drapeau au capitaine Hamari Traoré. «Abordez chaque match avec un état d’esprit de guerrier en vous disant que vous êtes les plus forts. Vous allez donner le meilleur et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d’apporter la coupe au Mali», leur a-t-il conseillé. En recevant le drapeau national avec «fierté», le capitaine de la sélection nationale malienne a promis de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de remporter le trophée de cette 34e édition de la CAN.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, leur a tenu le même discours en les recevant lundi dernier (8 janvier). Le sélectionneur national, Eric Sékou Chelle, et sa troupe lui ont rendu visite afin de mieux s’imprégner des fondements du patriotisme de l’Armée pour mieux défendre le pays en Côte d’Ivoire. Cette rencontre revêtait trois symboliques selon Boubacar Diallo, Chargé de mission au ministère de la Défense et des Anciens combattants.

La première symbolique est l’amour et l’attachement à la patrie, la seconde est l’engagement et la 3e la foi en l’avenir du pays. «Ces jeunes footballeurs sont venus s’inspirer du patriotisme des militaires engagés dans la défense de la patrie au risque de leur vie», a souligné M. Diallo. «Nous n’oublions pas les mauvais souvenirs du passé où parfois votre engagement patriotique n’est pas reconnu à sa juste valeur et que l’Etat ne faisait pas d’efforts pour vous mettre dans des conditions minimales pour faire votre travail», a affirmé à son tour le Colonel Sadio Camara. Mais aujourd’hui, a-t-il assuré, «l’espoir renaît dans tous les domaines sous le leadership du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta».

Pour accompagner les Aigles dans cette compétition africaine, le ministre de la Défense et des Anciens combattants leur a remis une enveloppe symbolique de 5 millions de F Cfa. Quant à l’Association des jeunes, à travers le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, elle a remis au Chef d’Etat-major général des Armées 2 millions de F Cfa comme soutien aux FAMa. A l’issue de la cérémonie de la présidence, un maillot des Aigles a été remis au chef de l’État, supporter N°1 des Aigles.

Décalée d’une année en raison de la saison des pluies en Côte d’Ivoire (pays hôte de cette édition 2023), la Coupe d’Afrique des nations (CAN) va se tenir du 13 janvier au 11 février 2024 à Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Le Mali a hérité de la poule E basée à Korhogo où il affrontera l’Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie. Les Aigles ont joué leur premier match hier 16 janvier 2024 (à 20h TU) contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud au Stade Amadou Gon Coulibaly. Nous reviendrons sur cette rencontre dans notre prochaine parution. Le Mali va ensuite affronter la Tunisie le 20 janvier (à 20h TU) et la Namibie le 24 janvier (à 17h TU) au Stade Laurent Pokou de San Pédro.

Notre pays sera à sa 13e participation à une phase finale de CAN. Troisième en 2012 (Gabon/Guinée Equatoriale) et en 2013 en Afrique du Sud, le Mali n’a disputé qu’une seule finale perdue (2-3) en 1972 à Yaoundé (Cameroun) contre le Congo-Brazzaville.

Alphaly

CAN «CÔTE D’IVOIRE 2023» : Près 138,5 millions Cfa récoltés pour financer la participation du Mali

Pour financer la participation du Mali à la phase finale de la CAN «Côte d’Ivoire 2023», la Commission nationale de mobilisation a organisé un dîner gala et un téléthon respectivement le 4 et le 6 janvier 2024. Ces évènements s’inscrivaient dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mobilisation des ressources additionnelles en vue de favoriser une participation accrue de supporters des Aigles à cette phase finale. A l’issue du dîner et du téléthon, les annonces se sont chiffrées à la somme de 138,500 millions de francs Cfa.

Ces événements ont permis de donner de la visibilité à la participation du Mali à cette compétition et de favoriser une mobilisation accrue autour de la sélection nationale pour une meilleure participation des Aigles à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football qui a débuté le 13 janvier au et se poursuivra jusqu’au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Ce fonds contribuera à soutenir la participation des supporters et des journalistes.

