CAN 2024 : le Mali s’impose devant l’Afrique du Sud, 2-0 et la Tunisie surprise par la Namibie, 1-0

Le Mali a battu l’Afrique du Sud (2-0) dans une rencontre comptant pour le groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. C’était le mardi 16 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korokho.

Le Mali a réussi son entrée en matière en coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Football en dominant l’Afrique du Sud (2-0). Dans cette rencontre, les Aigles où les Aigles sur courant alternatif, ont montré un double visage. En première mi-temps, les Aigles beaucoup plus timorés ont été dominés par des Bafana-Bafana beaucoup plus virevoltants et percutants.

N’eût été la vigilance du portier Djigui Diarra, qui a maintenu le Mali dans le match en réalisant des arrêts de classe exceptionnels. L’ancien gardien du Stade malien de Bamako a été plus que monstrueux gardant ainsi sa cage inviolée. Sans ses interventions, le Mali allait rentrer au vestiaire mener au score.

En 2e période, les Aigles reviennent avec de meilleures intentions. Les sélectionneur, Éric Sékou Chell, les a sans doute fait remonter les bretelles. Les coéquipiers d’Amadou Haïdara, beaucoup plus conquérants, ont retrouvé leur football. Il faut dire que le coach a procédé à une réorganisation tactique avec la sortie de Yves Bissouma, manifestement diminué (il était malade, selon le sélectionneur) et remplacé par Lassana Coulibaly (57’).

Pris de vitesse, le défenseur sudafricain, Mvala commet une grossière faute sur Lassine Synayoko à l’entrée de la surface de réparation. Un coup franc magistralement exécuté par Sékou Koîta, qui a été repoussé par le gardien Ronwen Williams sur sa ligne. Le capitaine des Aigles à l’affût pousse la balle au fond des filets. Le stade Amadou Gon Coulibaly jubile. Galvanisés par ce but, les nôtres vont doubler la mise (60’) par Lassine Sinayoko. Plus rien ne sera marqué jusqu’ à la fin de la rencontre.

Une première victoire pour la Namibie

Avec cette victoire, les Aigles confirment une fois de plus leur bonne entame en Coupe d’Afrique des Nations de football. Lors des neuf dernières participations, le Mali n’a jamais perdu son premier match dans une CAN. Toutefois malgré les trois points, l’encadrement technique doit tirer les enseignements puisque le score ne reflète pas forcément le contenu du match.

Dans la même poule, la Tunisie a été battue par la Namibie (1-0) quelques heures plutôt. Ce qui a surpris beaucoup d’observateurs du football. Puisqu’en quatre participations, la Namibie n’avait jusqu’ici jamais remporté une rencontre en CAN. Au classement, le Mali occupe la première place, suivi par la Namibie. Les deux dernières places sont occupées par la Tunisie et l’Afrique du Sud.

Le troisième du jour a vu le Burkina Faso s’imposer devant la Mauritanie (1-0) dans le groupe D.

A suivre ce mercredi 17 janvier 2024

Dans le groupe F

