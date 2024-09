CAN 2025 : Aigles, réaction obligatoire

Accrochée 1-1, vendredi 6 septembre au stade du 26 Mars par le Mozambique lors de la première journée des éliminatoires, la sélection nationale a impérativement besoin de la victoire, ce mardi face à l’Eswatini pour se rassurer et rassurer les supporters

La sélection nationale effectue sa deuxième sortie ce mardi dans les éliminatoires de la CAN, Maroc 2025 face à l’Eswatini. Les deux équipes vont s’expliquer dans un match délocalisé en Afrique du Sud, plus précisément au stade Mbombela. Ce sera la première rencontre entre les deux pays. Elle intervient cinq jours après le nul concédé à domicile devant le Mozambique au compte de la journée inaugurale (1-1).

Si cette contreperformance ne compromet nullement les chances de qualification des hommes de Tom Saintfiet, force est d’admettre qu’elle a créé des doutes dans la tête des supporters qui attendaient une réaction de l’équipe après la défaite contre le Ghana (2- 1) et le nul face à Madagascar (0-0) lors des 3è et 4è journées de la Coupe du monde 2026. Face au Bouclier du Roi (surnom de l’équipe de l’Eswatini), la victoire est donc impérative pour le le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers qui ont besoin de se rassurer eux-mêmes et de rassurer le public. Battu 1-0 lors de la première journée par la Guinée-Bissau, l’Eswatini occupe la dernière place du classement du groupe I avec 0 point, alors que les Aigles sont 3è avec une unité. La première place est occupée par les Bissau-Guinéens (3 points) devant le Mozambique qui compte le même nombre de point que le Mali.

Arrivés en Afrique du Sud dimanche 8 septembre, les protégés de Tom Saintfiet ont fait leur première séance d’entraînement le même jour en début de soirée à l’annexe du stade Mbombela. «Notre objectif est la victoire, s’il vous plaît à Dieu, nous allons gagner ce match afin de nous relancer», promet le milieu de terrain Aliou Dieng. «L’équipe est en confiance, ce sera notre point fort, souligne le nouveau joueur d’Al Kholood en Arabie saoudite. C’est vrai que nous avons eu des difficultés face au Mozambique à Bamako, nous avons étalé beaucoup de lacunes mais le public verra un nouveau visage de l’équipe ce mardi devant l’Eswatini». Son coéquipier, Moussa Djénépo abonde dans le même sens, en insistant sur l’importance de ce deuxième match. «Nous allons rester concentrés sur le match pour prendre les trois points, l’objectif est de nous relancer. Nous sommes à l’extérieur, le match ne sera pas facile, surtout que le voyage a été long et fatiguant. La première séance s’est bien déroulée, nous allons offrir la victoire aux supporters», déclare le joueur d’Antalyaspor (Türkiye).

Entré en deuxième période contre le Mozambique, Amady Camara, qui honorait ainsi sa première sélection avec les Aigles, assure de son côté que le groupe est conscient de l’enjeu de la mission et affiche sa confiance. «Nous sommes conscients de la mission qui nous attend et nous allons la mener avec hargne et détermination en Afrique du Sud. Tout le groupe est mobilisé pour offrir les trois points au peuple malien. Tout se passe bien ici à Mbombela, l’état d’esprit est positif», déclare l’attaquant de Sturm Graz (Autriche).

Pour mémoire, l’Eswatini a atteint la phase de poules, en éliminant la Somalie lors des préliminaires. Au match aller, le Bouclier du Roi s’est imposé 3-0 à l’extérieur dans un match délocalisé au Maroc, grâce aux buts des attaquants Justice Johnpaul Figuareido (29è min), Sabelo Sikhali Ndzinisa (45è min +3) et du le défenseur Kwakhe Thwala (55è min) avant de faire match nul 2-2 au retour en Afrique du Sud. Les buts des Swatininens ont été marqués par Sabelo Sikhali Ndzinisa (46è min) et le milieu de terrain Bongwa Matsebula (49è min).

Le sélectionneur eswatinien annonce que ses joueurs vont aborder la rencontre avec la ferme intention de faire mieux que face à la Guinée-Bissau. «Nous n’avons rien à perdre et nous sommes prêts à rivaliser avec n’importe quelle équipe. Nous avons perdu contre la Guinée-Bissau sur une petite marge, mais face au Mali ce ne sera pas pareil, car nous comptons montrer un autre visage et nous relancer dans la course à la qualification», a confié à la presse locale Sifiso Ntibane après le match contre la Guinée-Bissau.

«Nous allons jouer librement notre football sans crainte, nous connaissons déjà le football du Mali et nous allons les contrer pendant le match», a ajouté le technicien. Tom Saintfiet et ses joueurs sont donc prévenus. Dans l’autre match du groupe I, le Mozambique reçoit la Guinée-Bissau au stade national de Maputo. Les deux matchs de la poule se jouent à la même heure (13h).

Aujourd’hui au stade Mbombela en Afrique du Sud

13h : Eswatini-Mali

Au stade du 26 mars

19h : Burkina Faso-Malawi

Djeneba BAGAYOGO

