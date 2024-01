CAN Côte d’Ivoire 2023: le Mali et la Tunisie se partagent le point du match nul

Le Mali et la Tunisie se sont quittés sur le score d’un but partout, ce samedi 20 janvier à Korokho, dans une rencontre comptant pour la 2e journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

La bataille des rapaces n’a pas connu de victoire à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. Les Aigles du Mali et ceux de Carthage de la Tunisie se sont neutralisés un but partout dans une rencontre comptant pour la 2e journée de la poule E.

Défaite en première journée par la Namibie, la Tunisie était dans l’obligation de résultats, s’ils ne voulaient pas quitter la compétition dès le premier tour. D’entrée de jeu, les tunisiens mettent beaucoup d’intensité et se procurent les premières occasions. 2e minute, le coup franc de Ben Slimane est repoussé par le portier Djigui Diarra, qui écarte le danger. A la 5e minute, le centre d’Achouri, à la suite d’un bon mouvement, est degagé en corner par Falaye Sacko.

Malgré cette entame de jeu tonitruante des Aigles de Carthage, ce sont les poulains d’Éric Sékou Chelle qui vont pourtant ouvrir le score à la 9e minute. Lassine Sinayoko, à la réception d’un ballon, se retourne et frappe du pied gauche. Le ballon tape le poteau gauche du portier Ben Saïd et termine au fond des filets (0-1).

Une ouverture du score qui intervient contre le cours du jeu. Malgré ce but malien, les poulains Jalel Kadri vont réussir à rétablir la parité à la 20e minute. A la suite d’un bon mouvement, Abdi sert en retrait Rafia, qui bat Djigui Diarra. Un but partout.

Le match tombe dans un faux rythme. Les deux équipes se livrent à la conquête du milieu de terrain sans aucune d’entre elles n’arrivent à prendre le dessus. Plus rien ne sera marqué jusqu’à la mi-temps.

A la reprise, les deux équipes reviennent avec les mêmes intentions, celles de remporter les trois points de la victoire. Toutefois, plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final. Les deux équipes se quittent ainsi dos à dos.

Les Aigles presque qualifiés

Avec quatre points, les coéquipiers de Sékou Koïta sont presque qualifiés pour le tour suivant. Puisqu’ils peuvent terminer au pire des cas parmi les quatre meilleurs troisièmes. Les Aigles peuvent même chercher la première place s’ils battent la Namibie, mercredi, à San Pédro.

La Tunisie, quant à elle, joue sa qualification contre l’Afrique du Sud. Les Bafana-Bafana jouent contre la Namibie, ce dimanche. Percy Tau et ses coéquipiers sont dans l’obligation de faire un résultat s’ils ne veulent pas quitter la compétition dès le premier tour.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

