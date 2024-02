Pour sa 13e participation à la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe nationale de football s’est arrêtée en quarts de finale avec beaucoup de regrets. Sans avoir réalisé sa meilleure performance de la compétition qui reste une place de finaliste en 72, les Aigles ont juste monté d’un cran sur les onze dernières années après avoir échoué en 8es de finale lors des quatre précédentes éditions du tournoi.

La Can Yaoundé 72 reste le summum du football malien au niveau Séniors. Et pour les deux prochaines années où la prochaine édition est prévue, cet exploit de finaliste de la plus prestigieuse des compétitions sportives africaines restera le high-level des Aigles. Entre 1972 et 2013, le Mali avait réussi à décrocher deux médailles de bronze au Gabon et en Afrique du Sud. Dès lors, les éliminations se sont enchainées pour les Aigles à l’étape des 8es de finale. Après quatre échecs à ce stade de la compétition, les nôtres ont pu monter d’un cran cette année en atteignant le quart de finale qui s’est malheureusement fini en queue de poisson. Pourtant, ce match contre le pays hôte, perdu 2-1, était à la portée des Maliens.

Dominateurs de la tête et des épaules, les Aigles ont eu les meilleures situations du match. Un penalty obtenu malheureusement raté. L’avantage de la supériorité numérique après l’expulsion d’un défenseur ivoirien depuis la première période. Puis, l’avantage d’ouvrir la marque à 20 minutes avant la fin du temps réglementaire. Un avantage maintenu jusqu’à la 90’ avant le craquage dans les dernières secondes du temps réglementaire pour l’égalisation ivoirienne. Tel un coup de massue sur la tête, le but fatal sera encaissé dans le temps additionnel des prolongations (120+1).

Une fin de match cruelle qui laisse beaucoup de regrets aux Aigles à commencer par le sélectionneur qui endosse en premier la responsabilité de cette déroute notamment pour ses choix approximatifs dans la gestion du match. Incapable de pouvoir surfer sur l’avantage de la supériorité numérique, Eric Chelle a opéré des changements approximatifs qui ont affaibli son milieu à 5. Si la sortie de Noss et Amadou Haïdara peut être justifiée pour éviter qu’ils soient expulsés après avoir reçu de cartons jaunes, celle de Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia et Diadié Samassékou n’a pas été compensée. Ces changements ont mis en confiance les Ivoiriens et fait basculer la rencontre finalement remportée par les Eléphants sur le score de 2-1 après prolongations. « Je suis très content parce que c’était un match très difficile, nous avons joué contre une équipe coriace et ils nous ont posé beaucoup de problèmes en première mi-temps où nous avons eu du mal à nous exprimer…L’objectif était de les empêcher de jouer leur jeu et nous avons eu beaucoup de mal à y parvenir. Ils nous ont mis dans une situation très difficile à cause du carton rouge que nous avons reçu, cela ne nous a pas aidé du tout. On n’a pas lâché, on a essayé de mettre en place un plan pour pouvoir les contenir et pouvoir garder le ballon… On était à un pas de l’élimination, les joueurs surtout, n’ont pas lâché, ils se sont battus jusqu’au bout…Notre état d’esprit, c’est de regarder le scénario du match, on essayait de gagner à 10 contre 11, ils étaient en tête et c’était tactiquement difficile pour nous car ils étaient presque les meilleurs à ce moment-là. Tactiquement, je pense que nous avons fait un bon match… Ce sont des signes positifs qui donnent de l’espoir. Je préfère ne pas avoir beaucoup de suspense, on a su étudier le tout début de match et on a eu des problèmes tactiques après 15 minutes…Il faut revoir la façon dont on démarre nos matchs, il faut maîtriser le jeu dès le début et ne pas être obligé d’avoir beaucoup de pression », a déclaré Emerse Faé, sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

De son côté, Éric Chelle se lamente sur l’arbitrage et parvient à mal digérer cette fin de parcours cruelle : « C’est vraiment difficile à digérer pour nous, nous avons réussi à faire un beau match et dans les dernières minutes, nous nous sommes effondrés…On a décidé de revenir à un système à 5 défenseurs car il y avait beaucoup de ballons en l’air et il fallait gérer ça…Je suis triste pour les joueurs car cette génération de joueurs est talentueuse et mérite plus. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui ne peuvent pas faire ce que mon équipe fait actuellement…J’ai demandé à mes joueurs de jouer pour gagner et nous avons fait un bon match, beaucoup de situations intéressantes, nous avons eu deux penaltys et un seul a été accordé. Nous avons vu une main avec le ballon qui n’a pas été accordée, c’est quelque chose que nous devons examiner et le carton rouge était légitime. »

Outre les regrets, les Aigles ne parviennent pas non plus à vaincre le signe indien de battre les Eléphants dans une phase finale de Can. Aussi, le mythe de donner toujours le fil à retordre au pays hôte est brisé. Pour la première fois, les nôtres craquent face au pays organisateur de la compétition après avoir battu (2-0) la Tunisie en 94, le Gabon en 2012 aux tirs au but et tenu en échec l’Angola (4-4) en 2010.

A C.

DEMI-FINALES

Que d’anciens vainqueurs au dernier carré

Le dernier carré de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’affiche complet. Il est composé du Nigeria (3 trophées), du pays hôte, la Côte d’Ivoire (2 trophées), la R.D Congo et l’Afrique du Sud (un titre chacun). Quatre pays qui ont déjà, par le passé, remporté la couronne continentale et qui visent une nouvelle étoile. Selon la Caf, il y a des motifs de confiance pour chacun des quatre demi-finalistes. Ces demi-finales se jouent ce mercredi 7 février tandis que la finale est prévue pour le dimanche.

Nigeria :

A ce stade de jeu, les Super Eagles sont la formation la plus expérimentée. Pour la 16e fois de leur histoire, les Nigérians participeront à une demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations et n’auront qu’un objectif en tête : se qualifier pour la finale. Arrivé avec le statut de favori à la victoire finale avec son armada offensive, le Nigeria a eu du mal à se mettre en route à l’image de son entrée en lice et ce match nul face à la Guinée équatoriale 1-1. Si le Nigeria pouvait compter sur son attaque, c’est finalement sa défense qui se montre efficace en ayant encaissé qu’un seul. Les hommes de José Peseiro sont les seuls à avoir atteint la demi-finale sans avoir joué de prolongation.

R.D Congo :

Elle était fortement attendue, la première victoire de la République Démocratique du Congo dans cette Coupe d’Afrique des Nations CAF Côte d’Ivoire 2023. Face à la Guinée, en quart de finale, les Léopards n’ont pas fait dans la dentelle. Non effrayée par l’ouverture du score du Syli National, l’équipe de Sébastien Desabre a su faire preuve de caractère pour remporter la mise 3-1 et se qualifier pour la 5e fois de l’histoire en demi-finale de la Can.

En demi-finale, la R.D Congo jouera contre la Côte d’Ivoire. Avant la présente édition, à chaque fois que le pays a remporté la Can en 1968 et 1974, il a éliminé le pays organisateur en demi-finale. En 1968, la RDC (anciennement Zaïre) a battu l’Ethiopie 2-3 après prolongation et en 1974 l’Egypte est tombée sur le même score.

Côte d’Ivoire :

Le 22 janvier 2024, les Éléphants font les choux gras de la presse internationale. Quasiment éliminés de leur Can après avoir essuyé un revers 4-0 face à la Guinée équatoriale, éliminé les champions d’Afrique sénégalais, la Côte d’Ivoire a arraché sa place pour le dernier carré de la compétition, grâce à une victoire renversante face au Mali et ce but inscrit à la dernière minute par Oumar Diakité. Pour sa 9e demi-finale, la Côte d’Ivoire affrontera la République Démocratique du Congo, pour un remake de la demi-finale de 2015 qui avait vu les Éléphants s’imposer sur le score de 3-1 à Bata en Guinée Equatoriale.

Afrique du Sud :

Les Bafana retrouvent les sommets. Vingt-quatre ans que l’Afrique du Sud n’avait pas atteint une demi-finale en Coupe d’Afrique des Nations. Une résurrection qui s’accompagne de la belle prestation des Sud-africains en Côte d’Ivoire. Après avoir éliminé le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de la Fifa, les Bafana ont accroché à leur tableau de chasse la pétillante équipe capverdienne, pourtant invaincue jusqu’à cette élimination aux tirs au but en quarts. De quoi donner une motivation supplémentaire aux hommes de Hugo Broos en demi-finale où ils rencontreront une ancienne connaissance, le Nigeria. Lors de sa dernière apparition en demi-finale, les Sud-africains avaient perdu face au Nigeria 2-0 en 2000.

A.C

Résultats des quarts de finale

Vendredi 02 février

Nigeria – Angola : 1-0

RD Congo – Guinée : 3-1

Samedi 3 février

Mali – Côte d’Ivoire : 1-2

Cap Vert – Afrique du Sud : 0-0 (1 tir au but à 2).

Affiches des demi-finales

Mercredi 7 février

Nigeria-Afrique du sud, 17h

Côte d’Ivoire-R. D Congo, 20h

