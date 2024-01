CAN Côte d’Ivoire 2023: Tom Saintfiet quitte son poste après l’élimination de la Gambie

Tom Saintfiet a démissionné de son poste de sélectionneur de la Gambie après l’élimination en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 ce mardi.

Les Scorpions ont terminé derniers du groupe C après avoir perdu leurs trois matchs, avec une défaite 3-2 face au Cameroun ce mardi clôturant leur campagne.

« Merci pour votre service, coach. La Gambie va vraiment regretter un grand tacticien », a déclaré la Fédération de football de la Gambie dans un message publié sur X.

La Gambie a connu une préparation difficile pour la CAN en Côte d’Ivoire, l’équipe étant impliquée dans le séisme dévastateur de septembre dernier dans la ville marocaine de Marrakech, où plus de 2 000 personnes ont perdu la vie, avant leur dernier match de qualification contre le Congo-Brazzaville. L’équipe a boycotté une séance d’entraînement pré-tournoi plus tôt ce mois-ci en réclamant le paiement d’une prime de qualification, puis a vu son vol de Banjul à la Côte d’Ivoire annulé en raison d’un problème de pressurisation dans la cabine. Saintfiet a affirmé que le groupe de voyageurs « aurait pu mourir » si l’avion n’avait pas fait demi-tour et atterri quelques minutes après avoir quitté la capitale gambienne.

Saintfiet, nommé en 2018, avait conduit l’équipe jusqu’en quarts de finale de l’édition 2021 de la CAN.

