Champion et vice-champion en titre de la Can des moins de 20 ans, ni le Mali encore moins le Sénégal ne seront présents à la prochaine édition de la compétition prévue en 2021 en Mauritanie.

Eliminés dès la phase de poules des éliminatoires dans un contexte sanitaire polémique (après 15 cas de Covid-19 déclarés par des médecins sénégalais au sein de la délégation malienne), les Aiglons du Mali avaient bien longtemps abandonné leur titre à Thiès. Ainsi, après l’élimination du Mali, le Sénégal qui se voyait devant un boulevard, car désormais seul favori pour l’unique ticket qualificatif pour la Can, a été coiffé au poteau par la Gambie qu’il avait pourtant largement dominée en match de poules (5-1). Menés deux fois au score lors de la finale disputée le dimanche, les Lionceaux du Sénégal avaient réussi à remettre les pendules à l’heure (2-2). Mais c’était pas suffisant pour le pays hôte du tournoi.

Après 120 minutes jouées sans vainqueur (2-2), il fallait donc recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et dans cette épreuve, les Gambiens ont été plus adroits et ont fini par s’imposer (4-3). La Gambie est donc qualifiée à la prochaine Coupe d’Afrique des moins de 20 ans au détriment du Sénégal accusé d’avoir orchestré l’élimination du Mali par cette histoire de Coronavirus. Une élimination sénégalaise que beaucoup de supporters des Aiglons voient d’ailleurs comme une sanction divine. Au moins, ça leur soulagera le cœur.

Alassane CISSOUMA

BOXE

Pas de vainqueur entre Tyson et Roy Jones

Dans la nuit de Samedi à dimanche, un combat exhibition opposait Mike Tyson à Roy Jones. Un combat qui n’a pas connu de vainqueur et à l’issue duquel les juges ont déclaré un match nul entre les deux combattants.

Vieux retraité des rings de boxe, Mike Tyson, aujourd’hui âgé de 54 ans, reprenait son métier dans la nuit de samedi à dimanche au Staples Center de Los Angeles 15 ans après son dernier combat officiel, pour un combat exhibition face à un autre quinquagénaire Roy Jones Jr (51 ans).

A l’issue de ce combat qui n’a pas connu de vainqueur, les juges ont déclaré un match nul entre les deux combattants. Selon nos confrères de L’Equipe, ce combat ne sera pas comptabilisé dans les classements mondiaux, et le K.-O. y était donc interdit afin de respecter l’intégrité physique des deux combattants aujourd’hui âgés de plus de 50 ans. Malgré tout, les deux anciens champions du monde ont tout de même offert un beau spectacle à l’issue duquel aucun vainqueur n’a été déclaré.

Alassane CISSOUMA

