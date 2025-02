La Confédération africaine de football (CAF) a effectué, hier a son siège au Caire (en Égypte), le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17) que le Maroc abritera du 30 mars au 19 avril.

Les 16 équipes qualifiées ont été réparties en quatre poules de quatre et les Aiglonnets (surnom de la sélection nationale cadette, ndlr) ont hérité du groupe D où ils évolueront en compagnie de la Côte d’Ivoire, de l’Angola et du représentant de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC) qui reste à déterminer.

La poule A mettra aux prises le Maroc, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, alors que le Sénégal, le représentant de l’UNIFFAC1, l’Afrique du Sud et l’égypte s’affronteront dans la poule B. Quant au groupe, il est composé du Burkina Faso, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie.

Quelques minutes après le tirage au sort, nous avons joint le sélectionneur national des Aiglonnets, Adama Djéfla Diallo. «Pour moi, c’est un tirage équilibré, nous sommes dans la même zone géographique que la Côte d’Ivoire, mais pas l’Angola et le représentant de l’UNIFAC. Dans cette zone, il y a le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, la RD Congo et le Congo. Pour moi, nous sommes dans une poule jouable, mais dans le football de catégorie d’âge, tous les adversaires doivent être respectés», a déclaré le technicien malien, avant de continuer : «Nous allons aborder la compétition de façon humble.

L’objectif premier est de sortir de la poule et se qualifier à la Coupe du monde. Le second objectif sera le trophée, on va se battre comme des lions pour l’obtenir».

Pour mémoire, la sélection nationale cadette a terminé quatrième de la dernière édition qui s’est déroulée en Algérie.

Poule A : Maroc, Ouganda, Tanzanie, Zambie

Poule B : Sénégal, UNIFFAC1, Afrique du Sud, égypte

Poule C : Burkina Faso, Gambie, Somalie, Tunisie

Poule D : Mali, Angola, Côte d’Ivoire, UNIFFAC2

