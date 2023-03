CAN U23 : Minces espoirs pour les Aigles Espoirs

L’équipe nationale des moins de 23 ans du Mali a disputé, le mercredi 22 mars, le match aller du dernier tour éliminatoire de la CAN de sa catégorie. A Diamniadio, les Aigles Espoirs se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1 face à leurs homologues Lions sénégalais. Avec un écart considérable de 2 buts, les espoirs sont minces pour les protégés de Badra Alou Diallo « Conty ». Pour pouvoir rallier le Maroc pour la phase finale, ils seront appelés à renverser la vapeur le mardi 28 mars prochain à Bamako à la faveur du match retour.

BAL

Le Stade malien, déjà mieux que l’AS Police

Champion du Mali en titre, le Stade malien de Bamako fait honneur à son titre à l’international. Qualifiés pour la Basket-ball Africa League, les Blancs de Bamako ont dominé la Conférence Sahara que le Sénégal vient d’abriter. C’est en leader que le champion du Mali s’est qualifié pour les quarts de finale qui se tiendront au Rwanda du 21 au 27 mai prochain.

Si l’histoire retiendra que l’AS Police Hommes a été le premier club malien à disputer la phase finale de la BAL (Basket-ball Africa League), les historiens raconteront également que le Stade malien de Bamako a été le premier club à offrir au Mali son premier ticket des quarts de finale. En effet, après les étapes éliminatoires, la phase de finale de la BAL a démarré ce mois de mars avec la « Conférence Sahara » que le Sénégal a abrité. Lors de ladite Conférence, 6 des 12 meilleures équipes continentales se sont affrontées en aller simple dans la capitale sénégalaise. A l’issue de 5 journées disputées, le Stade malien de Bamako a fini premier.

Auteurs de 3 victoires, les Blancs de Bamako qui avaient démarré la compétition par une défaite, ont créé la surprise et la sensation lors de la dernière journée. Dans ce groupe de la Conférence Sahara, cinq des six équipes ont terminé avec huit points au compteur, soit trois victoires et deux défaites pour chacune. Il a fallu recourir aux résultats des confrontations directes pour les départager. Ce qui a permis aux Bamakois de terminer en leaders. Le Stade malien, qui s’est imposé 90-71 devant Abidjan Basket Club, pour le compte de la dernière journée, termine en tête du groupe, suivi de l’AS Douanes du Sénégal, de Abidjan Basket Club et de Rwanda Energy Group (REG). Avec cette qualification historique, le Stade malien de Bamako établit un record de performance pour un club malien dans cette compétition qui est à sa 3e édition. A titre de rappel, l’AS Police qui a été la première formation malienne à y prendre part n’a pas atteint ce niveau.

Au terme de cette Conférence Sahara, les 4 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Cette prochaine étape du tournoi se tiendra à Kigali au mois de mai. Comme au Sénégal, la « Conférence du Nil » sera également disputée par 6 autres clubs au mois d’avril en Egypte. Les 4 meilleures équipes de cette Conférence rejoindront les 4 qualifiés de la Conférence Sahara. C’est dire que c’est à Kigali, au Rwanda, que les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la BAL de cette année seront joués. Les matchs de la Conférence du Nil se tiendront prochainement au Caire, du 26 avril au 6 mai. Ladite Conférence concerne les Cape Town Tigers (Afrique du Sud), le Ferroviario Da Beira (Mozambique), les City Oilers (Ouganda), le Seydou Legacy Athlétique Club (Guinée), le Petro Luanda (Angola) et Al Ahly (Egypte).

Créée en 2020 avec le soutien de la FIBA et de la NBA, la BAL est une compétition interclubs de basket-ball en remplacement de la Fiba Africa-basket-ball ou encore l’ancienne Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball.

A Cissouma

