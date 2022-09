Le champion du District de Bras de fer sportif a pour nom : Issouf Koné alias « Roi J ». La médaille d’or du championnat du District de Bras de fer est allée à Issouf Koné alias « Roi J », 85 kg et membre du club Force One.

Le champion du District de Bras de fer sportif s’est déroulé le dimanche 28 août 2022, au Pavillon des sports du stade Modibo Kéïta. Organisée par la Fédération malienne de Bras de fer sportif, en collaboration avec la ligue de bras de fer sportif du District de Bamako, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif, la compétition parrainée par l’opérateur économique Oumar Daff et sponsorisée par Moov Africa Malitel, a mis aux prises 32 combattants issus des clubs.

L’événement était présidé par le parrain, Oumar Daff, en présence du secrétaire général de la FMBFS, Békaye Diawara et du représentant du sponsor officiel.

A l’issue des éliminatoires qui a mis aux prises 32 « ferristes » en lice pour le trophée, deux « ferristes » de la Commune I se sont qualifiés pour la finale. Sans surprise, la médaille d’or est revenue au favori de la compétition, Issouf Koné alias « Roi J », 85 kg et membre du club Force One. Il a battu Allassane Malé du club Djibril force, 75kg. « Je félicite mon frère Roi J pour sa victoire. Il mérite le titre, c’est une juste récompense parce qu’il a beaucoup travaillé et bien préparé la compétition », a déclaré Malé dit Lasbi.

Selon les organisateurs, les catégories des 65 kg, les 75 kg, les 80 kg, et les 85kg étaient en compétition. Ainsi après le désistement de Dougoutié, Daouda Coulibaly de double force, Mamoutou Diabaté de Kolo Force, Roi J de force One et Allassane Malé de Djibril Force se qualifient pour le carré d’as.

Quant à la grande finale qui a mis aux prises Roi J à Allasane Malé, elle a été remportée par le premier qui conserve donc le prestigieux trophée. «Je dédie ce trophée à mes supporters qui ont cru en moi et qui sont venus massivement au Pavillon pour me supporter. Je félicite Malé qui a fait un beau parcours et qui n’a pas démérité. Que Dieu bénissent tous les athlètes de bras de fer», a confié Roi J.

A l’issue des débats, le secrétaire général de la Fédération malienne de Bras de Fer sportif, Bekaye Diawara a félicité tous les clubs pour leur participation au championnat du District sans oublier le sponsor officiel, le Parrain et les partenaires.

Le Parrain était fier. « Je suis très content et fier d’avoir parrainé ce championnat du district. J’ai été vraiment épaté par la prestation des ferristes. Ils méritent d’être félicités et, surtout encouragés dans la perspective et dans le cadre de la promotion du Bras de Fer Sportif. Remerciements aux public pour avoir effectué nombreux le déplacement. Je serai toujours disponible pour accompagner le bras de fer sportif, dans la mesure du possible», a déclaré pour sa part, le parrain Oumar Daff.

Barou Dia

