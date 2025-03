En charge de l’organisation de la 1re édition du championnat de football professionnel au Mali, la commission ad hoc mise en place par la Fédération malienne de football (Fémafoot) a fait le point de la première partie de la compétition. C’était le vendredi 7 mars dernier au siège de l’instance. A l’issue de 13 journées disputées par 14 clubs, le Djoliba AC (31 points) domine les débats en tête du classement tandis que l’Asko et les Etoiles du Mandé (9 points chacun) pataugent dans la zone de relégation.

Pour l’organisation du tout premier championnat professionnel au Mali, une commission ad hoc a été créée en attendant la création d’une Ligue professionnelle. Membre du comité exécutif de la Fémafoot, le général Bréhima Diabaté, est le président de ladite commission. Au cours de son intervention sur la présentation du bilan de cette première partie du championnat Ligue 1 qui a pris fin le 25 février dernier, le président Diabaté s’est surtout appesanti sur les grandes lignes notamment les finances et les statistiques sur le terrain.

Sur le plan financier, le président Diabaté a indiqué que, pour ce coup d’essai, une avance remboursable a été accordée à chaque club de Ligue 1 Orange. Elle s’élève à 4 millions F CFA et est attribuée en deux tranches de 2 millions en plus d’un bon pour les licences de 1 million soit un total de 5 millions de F CFA. Ce qui fait un total général de 70 millions F CFA pour les 14 clubs.

“Cette somme accordée aux clubs n’a rien à voir avec celle que devra rapporter aux clubs le contrat Orange-Mali qui s’élève à 20 millions par club ainsi que la subvention de l’Etat. Le point financier a également concerné la charge relative à l’organisation des matchs (frais de transport, d’hébergement et de restauration des clubs, prise en charge des officiels des matchs). Cette charge a été estimée à 30 215 000 F CFA pour un total des charges de 100 215 000 F CFA”, a fait savoir le président de la Commission, dans des propos rapportés par la Fémafoot.

En ce qui concerne les statistiques sur le terrain, il a été indiqué que lors de ce premier exercice, 91 matches ont été́ disputés pour 189 buts inscrits, soit une moyenne de 2,7 buts par match. Pour ces 91 matches, trois stades ont été utilisés. Il s’agit du Stade Mamadou Konaté (72 matches environs, 80 %), du Stade Salif Kéita de Kati (18 matches, 19 %) et du Stade Moussa Diakité “UTA” de Bougouni (1 match).

Avec un total de 31 points, le Djoliba AC, en 13 matchs joués, a enregistré 9 victoires contre 4 matchs nuls et domine le classement de cette première phase du Championnat professionnel Ligue 1 Orange. Il est suivi du Stade malien de Bamako (25 points) et de l’Usfas (24 points). En bas du tableau, l’Asko et les Etoiles du Mandé (9 points chacun) pataugent dans la zone de relégation.

L’US Bougouba, avec 21 réalisations, est la meilleure attaque de la Ligue 1 Orange. Le Djoliba AC avec seulement 3 buts encaissés, occupe également la tête du classement de la meilleure défense.

Avec 22 buts encaissés, l’équipe des Etoiles du Mandé est la plus mauvaise défense de la Ligue 1 Orange. Quant au classement des meilleurs buteurs de cette phase aller de la Ligue 1 Orange, il est dominé́ par les attaquants Issa Niaré des Etoiles du Mandé et Lamine Camara des Onze Créateurs de Niaréla qui comptent chacun 7 réalisations. Les 13 journées de cette phase aller ont été officiées par environ 80 arbitres retenus à l’issue d’une série de formations dont 2 sous la supervision de la Fifa. Ces hommes en noir ont distribué 331 cartons jaunes et 15 cartons rouges aux joueurs et aux responsables.

A titre de rappel, cette première édition du championnat professionnel est disputée par 14 clubs pendant 26 journées à l’issue desquelles le premier au classement sera déclaré champion du Mali (et qualifié pour la Ligue africaine des champions) tandis que les deux derniers seront relégués en 2e division.

Moussa Bangaly

Commentaires via Facebook :