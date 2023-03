Championnats nationaux cadets d’athlétisme 2023 : Les régionaux volent la vedette aux athlètes de Bamako

La 11e édition des Championnats nationaux cadets d’athlétisme s’est déroulée le samedi 25 février dernier sur le terrain de l’ex-SNJ à Djicoroni-Para en Commune IV du district de Bamako. Au terme d’une compétition haletante, les régionaux ont presque tout raflé en remportant la majeure partie des médailles devant les athlètes de Bamako.

Plus d’une centaine d’athlètes venus des différentes zones d’athlétisme du Mali portant le costume de champion de leur catégorie se sont retrouvés à Bamako à la faveur de la 11e édition des Championnats nationaux cadets d’athlétisme. Les épreuves concernant les filles et garçons sont : les 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 3000 m pour les courses en plus des concours du saut en longueur et du lancer de poids.

Dix-sept (17) clubs étaient dans les starting-blocks. Chez les filles, l’épreuve reine, c’est-à-dire le 100 m, a été remportée par Odile Kamaté de CAJS. Siga Diaby de l’AS AK et Awa Traoré du Sigui de Kayes sont classées 2e et 3e.

Chez les garçons, Samba Coulibaly de l’Usfas a dominé ses concurrents. Ousmane M. Touré de l’AS Niafounké et Boubacar Diané du Sigui de Kayes sont respectivement arrivés 2e et 3e.

Au classement général, l’AS Alençon de Koutiala est en tête avec 7 médailles dont 4 en or, 1 en argent et 1 en bronze. La seconde place est occupée par CAJS avec 4 médailles 3 en or et 1 bronze. Le Réveil Athletic Club de Kati (RAK) complète le podium avec 4 médailles 2 en or et 2 bronzes.

Il est important de préciser que les performances réalisées par les athlètes au cours de ces championnats ne seront pas homologuées par World Athletic faute de piste répondant aux normes.

Cissouma

