Choguel K. Maïga au lancement de la super coupe Colonel Assimi Goïta 2023 : “A l’instar des dirigeants, notre jeunesse a un regard droit vers l’avenir”

Le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a été donné le vendredi 18 août dernier au stade municipal Mamadou Diarra H de Koulikoro par le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga. En cette circonstance, le chef du gouvernement s’est réjoui que l’inter-communautarisme entre les communautés du Mali démontre qu’à l’instar de ses dirigeants, la jeunesse malienne, a un regard droit vers l’avenir.

a cérémonie de lancement s’est déroulée en présence d’Alfousseyni Diawara, secrétaire général adjoint de la présidence, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, président de la commission d’organisation, Lamine Kapory Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro ainsi que plusieurs responsables sportifs de la 2e région.

Au fil des années, la Super Coupe Colonel Assimi Goïta est devenue est événement sportif de grande envergure au Mali. L’édition 2023 mettra aux prises les équipes de huit ligues de football : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, en plus des institutions de la République dont la présidence, le Conseil national de la transition (CNT) et le gouvernement. Durant quatre semaines, les équipes vont s’affronter afin d’avoir une place à la finale prévue pour le 16 septembre prochain.

Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a expliqué que la Super Coupe Colonel Assimi Goïta est devenue, au fil du temps, un rendez-vous national, un moment idéal de mobilisation sociale, de communion autour du sport dont les valeurs humaines et sociales favorisent l’intégration, promeuvent la tolérance. “Le lancement de l’édition 2023 de cette compétition intervient à un moment particulier de la vie de notre nation. Ce 18 août restera à jamais graver dans les annales de l’Histoire du Mali. Cette date marque le 3e anniversaire de la souveraineté retrouvée du Mali, voire de l’Afrique. En plus de cela, cette compétition a la magie d’asseoir et de cultiver la paix et la cohésion sociale dans le pays en vue de féconder la nécessaire refondation du Mali, tous les segments doivent être mis à profit pour atteindre cet objectif de refondation”, a-t-il poursuivi.

De son côté, le président de la commission d’organisation du tournoi a invité les équipes participantes au don de soi, le fair-play et la discipline. “Ce tournoi est devenu un rendez-vous important dans l’agenda du mouvement sportif national. Notre pays est à la croisée des chemins, il faut l’union sacrée de tous les fils du pays pour renforcer la cohésion sociale et pour l’édification d’un Mali émergent”, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le chef du gouvernement a salué la mobilisation de la jeunesse pour participer à cette édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. “La jeunesse malienne a répondu massivement à l’appel du président de la Transition. L’inter-communautarisme entre les communautés du pays démontre qu’à l’instar de ses dirigeants, la jeunesse malienne, a regard droit vers l’avenir”, a-t-il insisté. Et de remercier les membres de la commission d’organisation pour leurs efforts dans la réussite du tournoi.

Pour la rencontre inaugurale, les Guerriers de la présidence se sont imposés face à l’équipe hôte par le score 1-0. L’unique but de la partie est l’œuvre de Boubacar Traoré, inscrit à la 19e minute de la rencontre sur coup franc. Mahamadou Traoré

