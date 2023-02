Commandant El Hadji Dicko, nouveau DTN de la FMBB : “Nous avons qu’un seul objectif qui est de donner à cette discipline son élan d’antan”

Ancien manager général de l’Union sportive des Forces armées et de sécurité (Usfas) et vainqueur de l’Afrobasket U18 garçon en 2018 à Bamako, le commandant El Hadji Dicko, vient d’être nommé par Me Jean Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), en qualité de directeur technique national de la Fédération. Dès sa prise de fonction, il a accepté de nous accorder une interview exclusive dans laquelle il parle des axes prioritaires du travail de sa direction et les ambitions de son équipe pour le basket-ball malien.

Aujourd’hui-Mali : Quels sont les sentiments qui vous animent après votre nomination en qualité de directeur technique national de la FMBB ?

Commandant El Hadji Dicko : Etre nommé à ce poste important est une marque de confiance. J’ai un sentiment de joie et de fierté. Maintenant, je prie Dieu afin que je puisse mériter cette confiance. En plus de cela, je remercie le président de la Fédération malienne de basket-ball pour m’avoir nommé à ce poste stratégique.

Pouvez-vous nous parler la direction technique national ?

La direction technique national en temps normal est chargée de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de développement du basket-ball. C’est vrai que la direction nationale des sports et de l’éducation physique (Dnsep) est chargé de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de développement du sport, mais elle a aussi donné délégation aux différentes fédérations nationales sportives de mettre en place leur direction technique. Et cette direction a pour rôle d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de développement adoptées par les membres du bureau fédéral.

Quelles sont les ambitions de votre équipe pour le basket-ball malien ?

Les ambitions de mon équipe sont grandes dans la mesure où le basket-ball malien a connu des moments difficiles ces dernières années ; à savoir : le problème de Covid-19, le problème de harcèlement sexuel, les suspensions des dirigeants.

Avant de parler de ce que nous comptons faire, il faut remercier et féliciter le peu du groupe qui a resté et qui a pu tenir jusqu’à ce que le basket-ball malien puisse voir ce jour. Maintenant, la direction technique est composée d’un directeur technique, assisté par le président de la commission juridique de la Fédération et des techniciens chevronnés, dont l’inspecteur et l’instructeur Moussa Sogoré, Alkaya Touré, Alassane Kanouté, Hamidou Traoré et bien d’autres. En plus des techniciens auxquels nous avons fait appel, tous les entraineurs nationaux sont également membre de la direction technique. Toutes ces compétences sont réunies afin de mettre en place une politique de développement du basket-ball.

Nous avons déjà fait une première rencontre où nous avons posé le jalon et les réflexions sont en cours pour aller vers l’objectif. Nous n’avons qu’un seul objectif qui est de donner à cette discipline son élan d’antan. Sur le plan continental, l’objectif est de monter un peu plus haut qu’avant parce qu’en Afrique, le Mali n’est pas une petite nation dans le milieu du basket-ball. Actuellement, nous sommes sur les réflexions pour voir comment donner au basket-ball malien tout son mérite.

Quels sont aujourd’hui les axes prioritaires de travail de la direction technique national ?

Avant de parler des axes prioritaires, il est important que je précise qu’en plus de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du développement de basket-ball, la direction technique se charge également du suivi des équipes nationales.

Pour cette année, nous avons des challenges parce que nous avons cinq équipes nationales qui doivent participer à des compétitions africaines et mondiales. Il s’agit des deux équipes cadettes U16 (garçons et filles) qui doivent participer aux championnats d’Afrique de basketball U16. En prélude de cette compétition, la Fédération malienne de basket-ball a bien voulu organiser une compétition entre les équipes de la Zone II, c’est-à-dire les pays limitrophes.

Cette compétition se déroulera à Bamako du 3 au 9 avril 2023. Cette compétition a pour objectif de bien préparer nos deux équipes nationales U16 (garçons et filles) avant les championnats d’Afrique. De façon générale, l’un de nos axes prioritaires est de redonner au basket-ball malien son lustre et cela passe par beaucoup de choses. D’abord, la formation des acteurs, notamment les entraîneurs, les arbitres, les administrateurs…

Dans ces formations, nous parlerons d’éthique, c’est-à-dire le comportement que chacun dans son domaine doit adopter. Après, nous allons valoriser la compétition surtout celle de la petite catégorie. Mais, la formation fait vraiment partie des axes prioritaires.

Que comptez-vous faire pour améliorer davantage le niveau du basket-ball malien ?

De manière permanente, il faut être plus en contact avec les principaux acteurs du basket-ball, c’est-à-dire aller jusqu’au fin fond du pays pour chercher les problèmes afin de les solutionner. En plus de cela, il s’agira de créer un cadre pour que chaque basketteur puisse se sentir concerné et apporter sa pierre pour qu’ensemble, nous puissions donner à ce basket-ball tout ce qu’il mérite.

Votre mot de la fin ?

J’invite tout le monde à se donner la main afin que le basket-ball malien puisse aller de l’avant. Cette Fédération tend la main à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour cette discipline. Nous avons besoin de toutes les compétences et c’est ensemble que nous pouvons aider cette discipline.

Propos recueillis par Mahamadou Traoré

