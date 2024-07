La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, jeudi dernier, aux tirages au sort des deux premiers tours de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. En C1, 59 clubs issus de 47 pays sont en lice pour cette édition 2024-2025. Sans être tête de série, le Djoliba s’en sort pourtant bien. Les Djolibistes en découdront avec le Red Star, champion de la Centrafrique, au premier tour préliminaire. C’est un adversaire qui semble abordable pour le champion du Mali. En tout cas, les Rouges ne doivent pas souffrir face à cette équipe centrafricaine. En cas de qualification, le Djoliba affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le CD Mongomo de la Guinée équatoriale et l’ASKO de Kara de Togo, des adversaires qui ne devraient pas effrayer outre mesure les Rouges. Depuis la réforme de la Ligue des champions d’Afrique en 1997, aucun club malien n’a atteint la phase de poules de la compétition. Cette fois-ci, le Djoliba a toutes les chances de briser le signe indien grâce à un tirage clément. En effet, à la différence des précédentes éditions au cours desquelles les clubs maliens affronteront les gros calibres du continent, cette année, le Djoliba a eu la chance de tomber sur des adversaires moyens et peut être considéré comme le favori de ces matches. Quoiqu’un match ne se gagne pas avant l’heure et tout se jouera sur le terrain.

En Coupe de la Confédération, 52 équipes issues de 41 pays sont en lice cette année. Un total de 12 équipes – dont le Stade Malien – sont exemptées du premier tour mais déjà fixées sur leurs potentiels adversaires du deuxième tour. Le détenteur de la Coupe du Mali a également hérité d’un tirage très abordable avec le vainqueur du match entre le Fovu de Baham du Cameroun et le Paynesville FC du Liberia au deuxième tour. Vainqueurs de la C2 en 2009 et quart de finalsites l’année dernière, les Blancs ont leur chance entre leurs mains. Le tenant du titre, Zamalek, jouera avec le vainqueur de Kenya Police FC-Ethiopian Coffee. Finalistes malheureux, les Marocains de la RS Berkane partiront aussi favoris face au vainqueur de la confrontation entre El-Kanemi Warriors Football Club (Nigeria) et Dadje FC (Bénin).

Sacrée en 2023, l’USM Alger en découdra avec le Stade Tunisien ou les Sud-Soudanais de Jamus FC. Les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas feront face aux Togolais de l’ASC Kara ou à l’AS Fan (Niger), tandis que les Congolais de l’AS Vita Club affronteront le vainqueur de Hotspurs FC (Eswatini)-Stellenbosch FC (Afrique du Sud).

Dans les deux compétitions, les matches du premier tour préliminaire se joueront entre les 16 et 18 août pour le premier tour aller, alors que les matches retour sont prévus du 23 au 25 août. Le deuxième tour aller se déroulera du 13 au 15 septembre, et le retour, du 20 au 22 septembre. Dans chaque compétition, les 16 qualifiés du deuxième tour accéderont à la phase de poules.

O CAMARA

