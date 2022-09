Le lancement de la 2e édition de la coupe de la cohésion sociale du Dr Mamadou Bakary Diakité, Directeur général adjoint de l’INPS, a eu lieu le dimanche 4 septembre 2022 sur le terrain 7/7 de Ouolofobougou, à côté du Cinéma ex-Babemba. Joué en 2×30 minutes, le matche d’ouverture a opposé l’équipe des «VIP de Koulouba» à «Assemblée de Bolibana». Cette édition est parrainée par le Directeur général de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly.

Une rencontre âprement disputée devant un parterre de spectateurs, notamment dressés sur l’échangeur. Au terme du temps réglementaire (60 minutes) les deux équipes, «VIP de Koulouba» et «Assemblée de Bolibana», se sont neutralisées 3-3.

Les VIP se sont montrés plus adroits dans l’épreuve des tirs au but en réussissant 16 tirs contre à 15 à leurs adversaires du jour. Et pour les acteurs de la série interminable des tirs au but, «ce tournoi est bien lancé» ! Ils sont également nombreux les spectateurs qui ont reconnu avoir «passé un après-midi merveilleux avec ce choc». Et d’ajouter, «nous sommes heureux» ! Quant au donateur et au parrain, ils se sont félicités de cette initiative qui engage 16 équipes de Bamako ainsi que les environs de la capitale.

Selon le Directeur général de l’INPS et son adjoint, respectivement Ousmane Karim Coulibaly et Dr Mamadou Bakary Diakité, ce rendez-vous sportif sans connotation politique et religieuse vise à rassembler les fils et filles de Bamako et surtout des régions autour du ballon rond afin de promouvoir le sport en faveur des jeunes du pays.

Les deux responsables de l’Institut national de prévoyance sociale se sont engagés à pérenniser la compétition tout en misant sur sa diversification. «La première édition s’est jouée à Hamdallaye. Nous sommes aujourd’hui à Ouolofobougou pour la seconde et la 3e édition va être disputée dans un autre quartier ou dans une région. Notre seul but étant la cohésion et l’unité dans le pays», estime le donateur et DGA de l’INPS.

«Quand il s’agit des jeunes et de leur promotion, nous sommes engagés. Le Mali est un pays passionné de sport, surtout de football. Ce soir nous assistons à un match engagé avec des gestes techniques. Toute occasion de regroupement pour l’unité et la cohésion sociale semble un évènement qui nous motive. Nous avons cette vision positive pour le développement du pays. La population a besoin d’une telle initiative et je suis heureux d’être parrain. Je suis très comblé», s’est réjoui le parrain, Ousmane Karim Coulibaly, qui est revenu en observateur averti sur la transition au sein des catégories dans le football malien.

Le match d’ouverture du dimanche prouve que la succession du Bayern de Hamdallaye, vainqueur de l’édition inaugurale, est plus qu’engagée.

Adama Diarra

Service des Relations publiques-INPS

