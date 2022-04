Le tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022 a été effectué le vendredi 1er avril à Doha dans la capitale qatarie. A l’instar des autres qualifiés (32 au total), les 5 représentants africains ont été également fixés sur leur sort. Cette 22e édition de la plus grande compétition de football se déroulera du 21 au 18 novembre.

Avant de se qualifier pour la phase finale du Mondial et espérer aller au Qatar, les 5 heureux africains ont dû parcourir un chemin long et sinueux dont les deux dernières étapes (phases éliminatoires de groupes et de barrages) ont concerné une quarantaine d’équipes. Désormais fixés sur leur sort après le tirage au sort, ils sont de nouveau appelés à cravacher dur pour pouvoir sortir de leur poule respective et essayer d’offrir, pour la première fois, une place supérieure quart de finale. En attendant ce jour, voici donc le parcours éliminatoire des ambassadeurs africains sur la scène internationale avec le concours de la Caf.

Parcours qualificatif des équipes africaines

CAMEROUN : Huitième participation

Phase de groupes :

Les Lions indomptables ont dominé le groupe D avec 15 points, cinq victoires et une seule défaite. Leur seule défaite a été contre la Côte d’Ivoire à l’extérieur. Ils ont réalisé des doublés aller-retour contre le Mozambique et le Malawi.

Ils ont scellé leur qualification pour le tour des barrages lors de la dernière journée, avec une victoire 1-0 contre la Côte d’Ivoire à Douala.

En phase de poules, les Camerounais ont marqué 12 buts et n’en ont encaissé que trois. Vincent Aboubakar, Christian Bassogog, Eric Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi et le défenseur Michael Ngadeu ont marqué deux buts chacun.

Barrages

Au tour des barrages, le Cameroun a perdu 1-0 à domicile contre l’Algérie, mais une attitude inflexible à Blida les a vus gagner 2-1 avec un but de dernière minute et se qualifier pour le Qatar sur la règle des buts à l’extérieur.

GHANA : Quatrième apparition

Phase de groupes :

Les Black Stars ont garanti leur place pour le tour des barrages lors de la dernière journée, avec une victoire contre l’Afrique du Sud à domicile, les deux équipes terminant avec 13 points chacune. Avec une différence de buts similaire, le Ghana a devancé les Bafana Bafana pour avoir marqué plus de buts.

Le Ghana a enregistré quatre victoires, un match nul et une défaite contre les Sud-Africains à Johannesburg. Ils ont marqué sept buts en six matches et en ont encaissé trois. Le capitaine Andre Ayew étant leur meilleur buteur avec trois réalisations.

Barrages :

Au tour des barrages, les garçons d’Otto Addo ont progressé selon la règle des buts à l’extérieur après avoir fait match nul 1-1 avec le Nigeria lors du match retour à Abuja. Ils avaient fait match nul 0-0 à domicile à Kumasi mais le but de Thomas Partey au Moshood Abiola Stadium s’est avéré vital.

SÉNÉGAL : Troisième apparition

Phase de groupes :

Les champions d’Afrique sont restés invaincus dans le groupe H, remportant cinq de leurs six matches. Leur seul mauvais résultat est un match nul 1-1 contre le Togo lors de l’avant-dernière journée grâce à Habib Diallo qui a marqué le but égalisateur.

Ils ont marqué 15 buts et n’en ont encaissé que quatre. Famara Diedhiou termine en tête des buteurs sénégalais avec quatre buts tandis que Sadio Mane et Ismaïla Sarr en ont marqué trois chacun.

Barrages :

Les Lions de la Teranga l’ont emporté 3-1 sur l’Egypte aux tirs au but après avoir remporté le match retour 1-0 à Dakar. Le résultat a poussé le score total à 1-1, après avoir perdu par un seul but lors du match aller au Caire.

Le gardien Edouard Mendy a sauvé un penalty et Sadio Mané a inscrit le dernier tir qui a validé le départ pour le Qatar.

MAROC : Sixième participation

Phase de groupes :

Les Lions de l’Atlas ont été la seule équipe à progresser dans la phase de groupes avec un record de six victoires en autant de matches. Ils ont remporté des victoires à domicile et à l’extérieur contre la Guinée-Bissau, la Guinée et le Soudan pour atteindre un maximum de 18 points.

Ils ont marqué 20 buts et n’en ont concédé qu’un seul. C’était à l’extérieur contre la Guinée dans un match qu’ils ont remporté 4-1. Ayoub El Kaabi a été leur meilleur buteur avec cinq buts tandis que Ryan Mmae en a marqué quatre.

Barrages :

Les Marocains étaient en pleine forme lors du tour de barrage. Malgré un match nul 1-1 avec la RD Congo au match aller à Kinshasa, ils se sont déchaînés à domicile à Casablanca, s’imposant 4-1 pour prendre facilement l’avion vers le Qatar.

TUNISIE :Sixième participation

Phase de groupes :

La Tunisie a terminé en tête du groupe B avec 13 points sur quatre victoires, un nul et une défaite. Ils ont perdu des points lors du match nul 0-0 face à la Mauritanie, et leur seule défaite est également survenue à l’extérieur, une défaite 1-0 contre la Guinée équatoriale à Malabo.

Les Aigles de Carthage ont marqué 11 fois avec le vétéran Wahbi Khazri contribuant à trois buts en tant que meilleur buteur. Ils n’ont encaissé que deux buts.

Barrages :

Les Tunisiens ont dû batailler contre le Mali, bien qu’ils les aient finalement devancés 1-0 au total. Un but contre son camp à Bamako leur a donné un léger avantage 1-0 et ils ont été tenus en échec 0-0 à domicile lors du match retour. Suffisant pour se hisser jusqu’au Qatar.

Résultats du tirage au sort

Groupe A : Qatar, Pays – Bas, Sénégal, Equateur

Groupe B : Angleterre, Etats-Unis, Iran, + le vainqueur des barrages Pays de Galles-Ecosse-Ukraine

Groupe C : Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite

Groupe D : France, Danemark, Tunisie + le vainqueur des barrages Emirats arabes unis-Australie, puis Pérou

Groupe E : Espagne, Allemagne, Japon + le vainqueur des barrages Costa Rica-Nouvelle Zélande

Groupe F : Belgique, Croatie, Maroc, Canada

Groupe G : Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun

Groupe H : Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana

